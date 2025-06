L’omaggio al vigile del fuoco in pensione 

Non conta più le volte che si è trovato davanti le fiamme. Immagini forti che resteranno sempre impresse nei suoi ricordi. Grande festa pochi giorni fa al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano per salutare l’ispettore antincendi esperto Ignazio Addari, di Simaxis, che ha concluso la sua carriera pochi giorni fa dopo oltre 44 anni di servizio nei Vigili del fuoco. «Ho iniziato questa carriera nel 1979 come vigile ausiliario - racconta Addari - per poi diventare permanente due anni. Sono diventato caposquadra nel 1995. Nel 2007 mi è stato affidato l’incarico di capo turno provinciale fino al 2015, quando sono diventato ispettore antincendi». Un percorso professionale lungo e denso di esperienze, vissuto con coraggio e senso del dovere. «Sono sempre stato al fianco dei cittadini e in prima linea nelle emergenze - racconta - Un lavoro diventato poi passione che sono riuscito a trasmettere ai miei figli». Una carriera scandita da centinaia di interventi di soccorso tecnico urgente, mansioni di rilievo, diverse specializzazioni e soccorso anche in luoghi terremotati. Addari nel 2016 ha lavorato come funzionario tecnico al Centro operativo avanzato di Ascoli Piceno per il coordinamento delle squadre impegnate nel recupero del patrimonio storico e culturale. Sabato scorso una grande festa e tanta emozione vissuta con i colleghi di sempre, la sua seconda famiglia. ( s.p. )

