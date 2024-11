L’omaggio al sindaco ragazzino 

Una visita alla tomba del giovane sindaco Emilio Dessì, morto a soli 30 anni nel giugno del 1900, e un saluto all’indimenticato comandante della polizia locale Giuseppe Palla: l’amministrazione comunale ha reso omaggio in cimitero a due figure importanti della storia amministrativa di Capoterra. Nel giorno della commemorazione dei defunti, il sindaco Beniamino Garau, accompagnato dalla comandante della polizia locale Roberta Maxia, ha fatto visita alle tombe simbolo del servizio reso alla comunità di Capoterra.

«Ogni anno, con rispettoso silenzio, veniamo in cimitero per onorare la memoria di Giuseppe Palla, che aveva guidato il comando della polizia locale, e del giovane sindaco Emilio Dessì», ha detto Garau: «Credo sia doveroso, nel giorno in cui tutti commemoriamo i nostri cari che non ci sono più ricordare anche chi ha lasciato segni tangibili del suo impegno al servizio dei capoterresi». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA