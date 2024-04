L’omaggio a Patrik e Ythan dai tifosi della Cavese 1919 

Ai numerosi ricordi in onore di Patrik Zola e Ythan Romano, i ragazzi morti nel crollo di via Dessanay, si aggiunge l’omaggio dei tifosi della Cavese 1919 nella partita di domenica a Tertenia, in casa della Costa Orientale Sarda. A sorpresa nel campo “Is Arranas”, prima della partita, gli ultras campani hanno esibito lo striscione “Patrik e Ythan, al cielo rivolgiamo il nostro saluto. Alla terra la rabbia verso chi non è intervenuto”. Diversi i commenti di plauso, fra cui quello dei padroni di casa che sui social hanno ringraziato la Cavese per la sportività mostrata ricordando le giovani vittime del crollo. (g. i. o.)

