L’omaggio a Pasolini a 50 anni dalla morte 

A pochi giorni dai 50 anni dall’omicidio che ha segnato la morte dell’intellettuale, poeta, regista, musicista più anticonformista e scomodo d’Italia, La fabbrica Illuminata dedica a Pier Paolo Pasolini un nuovo cd di canzoni scritte da Pasolini e per Pasolini. “Le Tue Parole Pier Paolo”, titolo del disco, prende spunto dalla poesia inedita scritta nell’aprile 2025 dalla scrittrice e intellettuale Dacia Maraini e poi musicata dal Maestro Alessandro Nidi e interpretata da Elena Pau, con il contrabbassista Alessandro Atzori.

Le Tue Parole Pier Paolo è anche il titolo delle due giornate pasoliniane tra cinema, parole e musica che si chiudono sulle note dell’anteprima del cd per raccontare Pier Paolo Pasolini a partire da prospettive differenti, tratteggiandolo attraverso delle “incursioni intellettuali” negli svariati ambiti artistico-culturali in cui ha lasciato il segno.Impossibile rimanere indifferenti a questa ricorrenza», dichiara l’artista, direttrice artistica della Fabbrica Illuminata Elena Pau. «A cinquant’anni dalla sua scomparsa, la profetica critica di Pasolini continua a mancare. A noi artisti e agli intellettuali il compito di tenere in vita le sue parole, la poetica, lo sguardo e le canzoni»

L’apertura è oggi alla Fondazione di Sardegna (alle 17.30) con la presentazione del volume In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia (La Nave di Teseo 2025) di Paolo Desogus, ricercatore associato per l’Équipe littérature et culture italiennes dell’Université Paris-Sorbonne, noto per i suoi studi sul rapporto tra letteratura e cinema e premiato nel 2015 con il Premio Pasolini della Cineteca di Bologna. Le testimonianze proseguono domani alla Fondazione Giuseppe Siotto, in via dei Genovesi 114, su iniziativa dell’ETS La Fabbrica Illuminata.

