08 ottobre 2025 alle 00:32

Lollove prepara le Cortes e chiede strade 

Lollove da rivivere al di là della temporanea permanenza, tante le azioni da mettere in campo. In occasione di Carrelas in Lollove l’11 e il 12 ottobre, inserita nel circuito di Autunno in Barbagia si è parlato di valorizzazione del borgo. «Nel tempo si è fatto molto poco - dice il sindaco Emiliano Fenu -. I borghi come questo, in Sardegna, non sono tanti e Lollove ha un alto potenziale, soprattutto dal punto di vista del turismo lento. Il Comune ha pochi fondi, per questo ha necessità di collaborare con la Regione, che ha interesse nello stanziare le risorse per le strade. Innanzitutto, serve sistemare l’intera strada che arriva dalla 131, principale fonte d’accesso al borgo, oltre quelle interne. Necessaria la messa in sicurezza delle abitazioni».

L’assessore con delega a Lollove, Marco Canu, aggiunge: «L’obiettivo da parte dell’amministrazione è valorizzarla anche gli altri giorni dell’anno. Il focus è sulle strade, e credo che un collegamento interno tra Lollove e Nuoro possa permettere di sviluppare un turismo continuo».

Tornando alla tappa di Autunno in Barbagia in programma nel weekend l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri dice: «È un manifesto culturale. Tanti gli appuntamenti teatrali, i laboratori, le vestizioni dell’abito tradizionale. Cinque artigiani parteciperanno gratis». Il segretario della Camera di commercio Nuoro Carmelo Battaglia ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, Mauro Piras di Atp ha parlato dei bus gratuiti e Francesco Serra di ÈComune della pulizia.

