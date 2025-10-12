VaiOnline
Nuoro.
13 ottobre 2025 alle 00:35

Lollove invaso dai turisti, presenze record alle cortes 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cifre record per le due giornate di Carreras de Lollobe. Migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna, dalla Penisola e dall’Europa sono stati ospiti di uno dei borghi più belli d’Italia. «È la prima volta che vengo, il borgo conquista con il suo panorama - dice Ottavio Mua da Uta -. È una tappa che i sardi dovrebbero fare almeno una volta nella vita». Anche per gli espositori è stato un successo. «È la prima volta che espongo i miei cestini a Lollove, gli stranieri hanno acquistato tanto, e mi ha stupito», dice l’artigiana Franca Mureddu. Rosaria Chessa di S’iscralea ha proposto varietà di miele: «L’anno scorso è stato un successo nonostante la pioggia, ma stavolta è stato diverso. Gli stranieri sono stati i più curiosi: hanno fatto domande soprattutto inerenti alle piante e al cisto e voluto assaggiare tutto». I visitatori abituali hanno notato un miglioramento. «È la terza volta che veniamo - dicono Rita da Orotelli e Salvatore da Macomer -. A Lollove troviamo proposte che altrove non ci sono, un’offerta varia». Premiata la logistica che Marzia Gallus da Galtellì ha definito «impeccabile, con un’ottima proposta per i sapori autentici. Gli anni scorsi il borgo era più “timido”, in questa edizione ci sono stati più studio, ordine e entusiasmo». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Longevità

Morto a 108 anni l’uomo più anziano della Sardegna

Teulada, addio a Pietrino Culurgioni Discendeva da una famiglia di caprai 
Salvatore Loi
L’omicidio

Palermo, 21enne ucciso in piazza

Paolo Taormina era uscito dal suo pub per sedare una rissa 
La svolta

Gli ostaggi ancora vivi tornano a casa

Oggi Trump in Israele, poi in Egitto per firmare l’accordo. Netanyahu: inizia la guarigione 
Il caso.

Banca dati violata, caccia agli “spioni”

Due inchieste per scoprire chi abbia spulciato il registro digitale dei reati 
Francesco Pinna