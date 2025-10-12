Lollove invaso dai turisti, presenze record alle cortes 

Cifre record per le due giornate di Carreras de Lollobe. Migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna, dalla Penisola e dall’Europa sono stati ospiti di uno dei borghi più belli d’Italia. «È la prima volta che vengo, il borgo conquista con il suo panorama - dice Ottavio Mua da Uta -. È una tappa che i sardi dovrebbero fare almeno una volta nella vita». Anche per gli espositori è stato un successo. «È la prima volta che espongo i miei cestini a Lollove, gli stranieri hanno acquistato tanto, e mi ha stupito», dice l’artigiana Franca Mureddu. Rosaria Chessa di S’iscralea ha proposto varietà di miele: «L’anno scorso è stato un successo nonostante la pioggia, ma stavolta è stato diverso. Gli stranieri sono stati i più curiosi: hanno fatto domande soprattutto inerenti alle piante e al cisto e voluto assaggiare tutto». I visitatori abituali hanno notato un miglioramento. «È la terza volta che veniamo - dicono Rita da Orotelli e Salvatore da Macomer -. A Lollove troviamo proposte che altrove non ci sono, un’offerta varia». Premiata la logistica che Marzia Gallus da Galtellì ha definito «impeccabile, con un’ottima proposta per i sapori autentici. Gli anni scorsi il borgo era più “timido”, in questa edizione ci sono stati più studio, ordine e entusiasmo». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA