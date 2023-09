Lollove,Cortes cercansi espositori 

Prime scadenze per Carrèras de Lollobe, la manifestazione Autunno in Barbagia, che si svolgerà nell'antico borgo nuorese di Lollove il 7 e 8 ottobre. Oggi, a mezzanotte, scadranno i termini perla presentazione della domanda di partecipazione per artigiani e produttori.

Ammesse le imprese iscritte alla Camera di commercio che operano nei campi dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico sardo, dei servizi turistico – culturali, nel settore ristorazione (con sede a Nuoro ed esclusivamente per la preparazione di piatti e prodotti tipici locali); le associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni ovvero coloro che alla data di pubblicazione del bando abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso; gli hobbisti iscritti nell’apposito registro comunale, residenti nel comune di Nuoro, che realizzino e propongano esclusivamente manufatti riconducibili alla tradizione sarda.

Gli altri soggetti pubblici e privati non espressamente indicati che intendano organizzare e promuovere eventi e iniziative artistiche, culturali, musicali, teatrali e di promozione del territorio possono presentare l’istanza di partecipazione direttamente all’indirizzo autunnoinbarbagia@comune.nuoro.it, indicando i propri dati e descrivendo l'iniziativa.

