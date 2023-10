Lollove conquista i visitatori 

Il borgo nuorese caro a Grazia Deledda ha offerto il meglio di sé. Ha regalato un fine settimana da incorniciare, tra identità, storia e sostenibilità ambientale. L’appuntamento della rassegna Autunno in Barbagia, “Carreras de Lollobe”, è stato un successo. I vicoli intrisi d’arte e magia sono stati presi d’assalto, hanno offerto un colpo d’occhio unico che fa ben sperare per il rilancio di un borgo annoverato tra i più belli d’Italia. «La formula adottata quest’anno si è rivelata vincente - dice Maria Grazia Mele, assessora comunale alle Attività produttive -. Abbiamo optato per un’offerta itinerante: cultura e intrattenimento da condividere. Il concerto di Moses Concas, un artista spettacolare, è stato la degna conclusione di un evento andato nel migliore dei modi».

Fiume di gente

Le foto hanno iniziato a circolare sui social fin da sabato. Gli scatti sono stati condivisi, hanno alimentato la voglia di relax e autenticità d’altri tempi. Le temperature estive non hanno favorito la “fuga” verso le spiagge della costa. Il fascino del borgo barbaricino ha preso il sopravvento. «Sabato e domenica Lollove si è animato, c’era davvero tantissima gente - afferma Roberto Chessa, fiero abitante del borgo -. Noi residenti spesso siamo critici nei confronti dell’amministrazione comunale, però stavolta dobbiamo dire che l’iniziativa è stata organizzata molto bene. Tutto è filato liscio. L’associazione Salpare, che ha sviluppato l’evento, ha fatto davvero un ottimo lavoro, in sinergia con i residenti del borgo».

La certezza

Il passaparola rafforza le convinzioni, detta la linea da seguire anche per il futuro. Chi da sempre scommette sulle potenzialità di Lollove non ha dubbi. «Nel fine settimana abbiamo ricevuto la visita di tante persone che erano state da noi in passato e sono ritornate», racconta Chessa. «Il successo risiede in una peculiarità tutta locale, non presente in altre “cortes apertas”: chi ci sceglie si sente abitante del borgo. Quindi, il valore aggiunto è questo: Lollove è un luogo dove tutti svelano una sorta di appartenenza. Per i prossimi anni riteniamo che sia questa la strada da percorrere».

«Siamo di Lollove»

È la sintesi perfetta, la frase-simbolo di un fine settimana da ricordare. L’hanno pronunciata in coro alcuni visitatori, ritornati nel borgo incantato dopo cinque anni, con gioia estrema. Come è emerso dalla due giorni, in questo luogo magico il tempo sembra essersi fermato. In tanti si sono immersi nelle tradizioni più autentiche, tra itinerari culturali ed enogastronomici, degustazioni, artigianato, mostre ed esposizioni. Sullo sfondo spettacoli teatrali ed eventi musicali. «Ripartiamo da qui», conclude Mele.

