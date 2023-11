Lollobrigida: «Non mi dimetto» 

«Quella discesa dal treno non era per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare a fare il mio lavoro», dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo il caso della fermata straordinaria del convoglio Trenitalia. «Non mi dimetto. Per quanto è di mia competenza farò tutto quello che è necessario. Non sono mai fuggito al confronto. Sono convinto di aver agito non solo nell'ambito della legalità e della norma ma nell'interesse dello Stato e pe rappresentarlo a Caivano», ha aggiunto.

E mentre la bufera da parte delle opposizioni non si placa, interviene il deputato Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera: «I 5 stelle non perdono occasione per mostrare la loro poca lucidità e l'accanimento fazioso: il caso Lollobrigida non esiste. Così come chiaramente indica il comunicato di Trenitalia, i cui vertici sono gli stessi di quando al Governo erano presenti loro. Si può far passare per eccezione una pratica già utilizzata 200 volte quest’anno?».

