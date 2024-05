Lollobrigida: «Il Governo lotta contro la siccità» 

«Sulla lotta alla siccità il Governo sta facendo la sua parte». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ieri era a Cagliari per incontrare associazioni e produttori.

In mattinata, in piazza dei Centomila, ha stretto mani tra i box del mercato Campagna Amica di Coldiretti. Ad accompagnarlo c’erano alcuni esponenti di spicco di FdI nell’Isola: i deputati Francesco Mura, Gianni Lampis e Salvatore Deidda, quest’ultimo candidato alle Europee, e i consiglieri regionali Fausto Piga e Paolo Truzzu. Quindi, nel pomeriggio, si è confrontato con i soci dei Consorzi di Bonifica e, in seguito, ha ascoltato, al THotel, le ragioni degli imprenditori agroalimentari e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, a cominciare da Coldiretti.

Ministro, come si fronteggia la siccità?

«Abbiamo già dato un segnale di inversione di tendenza rispetto ai disastri combinati dai Governi che, per troppo tempo, hanno immaginato che la siccità fosse solo un'emergenza. Se un fenomeno si ripete con condizioni cicliche, occorre avere una strategia. E il Governo Meloni, lo scorso anno, ha creato una cabina di regìa allargata a tutti i ministeri competenti».

In zone come la Baronia c’è acqua per i campi solo fino a luglio. Risposte concrete?

«Per ricominciare a ragionare in termini strategici, abbiamo nominato un commissario, Nicola dell'Acqua, che ha messo a punto, attraverso un attento studio di quelle che erano le potenziali risorse e, soprattutto, le nostre infrastrutture, spesso abbandonate o non utilizzate appieno, un piano d’azione. L'Italia ha oggi una capacità di captazione ridicola: appena l'11% dell'acqua piovana viene accumulata e disperdiamo in rete quasi il 50% delle nostre risorse idriche. Allora bisogna, con il contributo di tutti, pure dei Consorzi di bonifica, invertire questa tendenza: lo stiamo facendo anche con investimenti importanti del Pnrr. Il nostro ministero, da questo punto di vista, sta mantenendo tutti i target. Però, in contemporanea, stiamo ragionando su come recuperare le acque reflue e piovane e investire sulle infrastrutture con una pianificazione».

Nonostante le carenze, l’Isola punta forte sull’agroalimentare.

«La Sardegna ha un territorio straordinario, parte di un Paese che sulla qualità ha investito tutto. Questa qualità è frutto di storia, cultura, tradizioni che ci fanno eccellere nella produzione di cose che il mondo vuole e che devono restare l'elemento base del nostro consumo. L’Isola, poi, per longevità, segna dei record: credo dipenda anche dall’unicità dei suoi prodotti e dal modo di trasformarli. Quindi la nostra mission è riuscire ad aiutare, sostenere e incentivare il tessuto di imprese che produce ricchezza, crea lavoro e dà risposte al territorio. Questo discorso non va inquadrato in una logica assistenzialista, ma di produzione».

È ancora aperta la questione dei prezzi da corrispondere ai produttori.

«Anche su questo tema il Governo Meloni è intervenuto in maniera decisa. Nel Decreto Agricoltura c'è un articolo molto puntuale che chiarisce come si possa e si debba calcolare il costo di produzione medio. Qualora ci sia una contrattazione all'interno della filiera, che veda iscritta in un contratto una cifra inferiore al costo di produzione, scattano automaticamente i controlli. Non significa ovviamente che un agricoltore non possa vendere prodotti sotto il costo medio, ma se ci accorgiamo, attraverso gli ispettori e i carabinieri, che questo è un dato indotto da una posizione dominante di un altro attore della filiera, scattano sanzioni durissime».

Qual è la sua idea sull'assalto energetico all’Isola?

«Per primi abbiamo dovuto mettere mano a una situazione folle. Da tre anni e mezzo esiste una legge che prevedeva l’individuazione delle aree idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici a terra. Una legge che non si è riusciti ad applicare per un rimpallo tra istituzioni. E allora il Governo è intervenuto in modo diretto, con l'articolo 5 del Decreto Agricoltura, che vieta i pannelli fotovoltaici a terra. L’Esecutivo investe sulle energie rinnovabili: solo il ministero dell'Agricoltura quest'anno finanzia 13.500 aziende agricole che produrranno tre volte l'energia prevista dai Governi precedenti grazie al solare. Per altro, i terreni agricoli, così definiti urbanisticamente, hanno dei vantaggi fiscali, in quanto ci danno buon cibo: se non producono cibo, ma altro, devono cambiare la destinazione d'uso».

Tra dieci giorni si vota per le Europee.

«Bisogna continuare a lavorare per valorizzare le nostre eccellenze e i territori come la Sardegna. Dobbiamo riuscire a dare risposte a tutti quei settori che sono stati marginalizzati. Immaginiamo un’economia solida che sappia sfruttare tutte le potenzialità. L’Isola è l'emblema della capacità di realizzare buoni prodotti, ottime trasformazioni, grande qualità nel settore artigianale, sul turismo è inutile sottolineare quanto sia strategica. Dobbiamo valorizzare questo e non arrenderci, invece, all'idea di un assistenzialismo diffuso. Continuiamo a essere convinti che non siano i redditi di cittadinanza a rendere le persone soddisfatte della propria esistenza, ma un buon lavoro e un buon reddito».

Mercoledì la legge sul premierato era in discussione in Senato. Perché è finita in rissa?

«La riforma che abbiamo proposto vuole dare più forza ai cittadini. Queste tensioni sono indotte dai difensori dei ribaltoni, da quelli che li hanno fatti per tanti anni, svilendo il voto popolare. Con questa riforma l’elettore potrà scegliere chi sarà chiamato a governare, con la certezza che sarà l'unica possibilità».

Tornando all’Isola, ha incontrato la presidente Alessandra Todde?

«Ho avuto modo di incontrare l'assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta durante una fiera, nello stand della Sardegna. Penso che la presidente Todde abbia vinto le elezioni perché ha fatto un'ottima campagna elettorale, non certo perché i partiti che la sostenevano hanno avuto un buon risultato. Mi auguro che faccia un buon lavoro. Nello spirito di collaborazione istituzionale, restiamo a disposizione».

