20 febbraio 2026 alle 00:17

Lollobrigida e Fontana,  tocca a voi 

Short track e pattinaggio,  l’Italia sogna altre medaglie 

Ultimi giorni di gare e ancora chance per la spedizione azzurra, che punta a consolidare il secondo posto nel medagliere dietro soltanto alla Norvegia. Al sogno delle trenta medaglie e dei dieci ori, impensabile alla vigilia, mancano soltanto quattro podi, con gli sport del ghiaccio pronti a regalare altre soddisfazioni. Le speranze sono ancora una volta puntate su Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, tre ori e due argenti finora, ma gli assi da calare sono anche altri. Si comincia dallo skicross: tra le donne punta al podio nella sua Livigno, dove si svolgono le gare, Jole Galli. Occhi invece puntati tra gli uomini su Simone Deromedis, quinto a Pechino 2022, ma oro nella specialità ai Mondiali 2023 e secondo nella Coppa del mondo generale 2025.

Short track

Arianna Fontana torna in pista nello short track e, dopo aver infranto il record di medaglie olimpiche che resisteva da più di sessant'anni, insegue la leggenda nei 1.500 metri femminili. Senza dimenticare la staffetta 5.000 metri maschile, in cui l'Italia è in finale con Canada, Corea del Sud e Olanda. Pietro Sighel cerca il riscatto: “In un momento come questo trovare le parole non è semplice”, scrive su Instagram il pattinatore, che ringrazia i tifosi italiani per il sostegno ricevuto, “mi avete dato una forza enorme», e chiede a se stesso e al pubblico «un ultimo sforzo: supportateci come avete fatto finora e, come sempre, Forza Italia”.

Stasera infine torna il pattinaggio di velocità, delizia di questi Giochi con ben tre medaglie d'oro, due conquistate da Francesca Lollobrigida, che torna in gara nei 1.500 metri e nella mass start femminile. Nella gara maschile fari puntati su Andrea Giovannini. Fino a domenica, insomma, si può continuare a sognare.

Meloni: che giochi

«E' molto presto per fare un bilancio, perché mancano ancora due giorni, sono certa che tutto ha funzionato come doveva funzionare ma preferisco tacere. Ma sono fiera di questi ragazzi che hanno portato le nostre bandiere. Alcune mi hanno regalato una grande emozione quando sono riuscita a vedere le gare. Sono particolarmente contenta del fatto che l'Italia abbia superato se stessa in questa competizione, che l'abbia fatto a casa sua. Che abbia vinto più medaglie di sempre nelle nostre Olimpiadi invernali», così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24.

