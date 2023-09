Tenuta in isolamento, in uno stato di vulnerabilità, di fatto in uno stato di fragilità: così il pm di Roma ha descritto il modo in cui la grande attrice Gina Lollobrigia, morta il 16 gennaio a 95 anni, era tenuta dal suo ex collaboratore e factotum, Andrea Piazzolla. Il pm ha chiesto 7 anni e sei mesi per circonvenzione di incapace. La sentenza è attesa per il 5 ottobre.