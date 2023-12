“Lolle” aperte per attirare nuovi turisti 

Le antiche dimore nel cuore del centro storico, i mestieri e le tradizioni che raccontano la storia del paese: Capoterra ha trovato il filone che potrebbe dare una marcia in più all’offerta turistica locale. Dopo il successo dello scorso weekend della rassegna “Lollas & Pratzas antigas”, organizzata in collaborazione con l’associazione “Enti locali”, il Comune pensa a come valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale per attirare i turisti.

La scommessa

Il sindaco, Beniamino Garau, dopo l’arrivo nel weekend di oltre duemila visitatori, è pronto a scommettere su questa forma di turismo: «Questo appuntamento ci ha dimostrato che Capoterra ha più di una carta da giocarsi in termini turistici, e che - quando si organizzano rassegne di assoluto livello - il paese fa il pieno di visitatori. Aprire i vecchi portali di dimore storiche come quelle delle famiglie Melis, Baire, Altana, Garau, Congiu, Pala e Piano consente ai visitatori di fare un tuffo nella Capoterra del passato. C’erano anche turisti stranieri, che hanno avuto modo di apprezzare anche la nostra tradizione culinaria. Siamo già al lavoro per organizzare la prossima edizione di “Lollas & Pratzas”, con altre vecchie dimore da mostrare ai visitatori, in modo da regalare ai turisti anche d’estate attraverso le nostre tradizioni».

Al lavoro

«La cultura - dice l’assessora alla Tradizioni Donatella Dessì - è un volano da sfruttare, aprire le porte ai visitatori delle nostre antiche case, mostrare loro come si preparavano i cibi in passato consente di far conoscere una parte importante della storia del paese. I cittadini possono avere un ruolo di prim’ordine: chi ha aperto le porte della propria casa durante lo scorso fine settimana ha dato vita a momenti di condivisione che gli ospiti hanno apprezzato molto».

La Pro Loco è parte attiva di questo piano di valorizzazione delle antiche case e, in generale, delle tradizioni locali. «Abbiamo un immenso patrimonio da mostrare - racconta la tesoriera, Simona Anedda - a gennaio programmeremo gli eventi della prossima estate e, compatibilmente con i fondi che avremo a disposizione, penseremo alla creazione di appuntamenti in grado di raccontare ai turisti chi siamo».

