Lollas svela il cuore antico della città 

C’è un mondo da scoprire dietro i pesanti portoni di legno. Un mondo fatto di attrezzi della vita contadina, di donne che preparano il pane e la pasta, di racconti di un tempo che non c’è più. È il mondo di “Lollas-Case in festa” che ha debuttato ieri e che anche oggi porterà quartesi e turisti in giro per le case campidanesi del centro storico, inondate di iniziative e di momenti di incontro.

Le novità

Una delle novità di questa stagione è la cantina degli eredi Perra incastonata in un vicolo in via Trieste. In Su magasinu si respira il profumo di passato tra le botti in legno di castagno e in rovere di più di cento anni fa e il torchio vecchio di quelli che non si usano più.«Era da qualche anno che ci chiedevano di partecipare» dicono i fratelli Mondo e Sergio Perra, «e questa volta abbiamo detto di sì. Ormai questa attività è solo un hobby, produciamo il vino solo per noi, ma ci piaceva far vedere alla gente con che cosa si lavorava un tempo».

C’è la fila fuori dall’altra new entry della stagione la Casa Pau- Atzori in via De Cristoforis dove si resta rapiti dagli affreschi ai soffitti e dal bellissimo giardino dove si tengono lezioni di pasta fresca. «È una casa della seconda metà dell’Ottocento», spiega il proprietario Gianluca Atzori «che noi abbiamo acquistato nel 2014 dalla famiglia Secci-Corona che l’aveva costruita». Bellissimi anche i pavimenti con le mattonelle originali.

Fiume di visitatori

Folla anche nelle altre domus, da Casa Pippia-Stocchino in via Battisti dove si viene accolti dalle donne vestite come le padrone di casa di un tempo e anche a Casa Murgia Casanova, Casa Pusceddu in via Martini, dove il tempo sembra essersi fermato tra vecchi attrezzi e artigiani nell’antico magasinu. E poi ancora ai vecchi magazzini ferroviari di via D’Annunzio, all’ex Convento dei cappuccini e a Sa dom’e Farra che ha ospitato il rituale di “Adone babbai” o “Sardu Pater”.

In giro tra le case anche il sindaco Graziano Milia, la presidente del consiglio Rita Murgioni e l’assessora al Commercio Rossana Perra. In via Trieste a Casa Carboni-Congiu ad accogliere i visitatori c’è il cagnolino Zuzù mentre all’interno la maestra Antonietta Zedda insegna l’arte della realizzazione dei culurgiones. La gentilissima padrona di casa Pina Congiu spiega che «avevamo acquistato questa casa anni fa e l’abbiamo ristrutturata mantenendo il suo aspetto originario».

Oggi si chiude

E Lollas continua anche oggi. Si parte fin dalla mattina a Sa dom’e Farra dove dalle 10,30 saranno allestiti alcuni stand del mercato di campagna amica. E poi spazio a degustazioni, spettacoli e musica live. Si riprende poi in serata dalle 17 con le visite nelle case dove saranno organizzate tantissime iniziative. Dalle 17,30 sarà operativo anche il trenino turistico che accompagnerà i visitatori tra le domus e che anche ieri nel giorno del debutto ha registrato il pienone in tutte le corse.

