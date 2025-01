Lollas, scadenza prorogata 

Slitta al 21 gennaio il termine per partecipare alla rete Lollas e mettere in mostra le antiche dimore campidanesi di Selargius. La manifestazione d’interesse, rivolta ai proprietari delle case storiche, è stata prorogata dal Comune di qualche giorno per consentire a tutti i selargini di partecipare: l’obiettivo è «creare occasioni di promozione e valorizzazione delle comunità e delle sue eccellenze, culturali e produttive all’interno di un più ampio circuito sovracomunale che può attrarre il grande pubblico».