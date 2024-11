Lollas e pratzas, tradizioni in mostra 

L’apertura al pubblico delle antiche case campidanesi, gli antichi mestieri, i canti e i balli sardi: torna sabato la rassegna “Lollas e Pratzas antigas”, che sino a domenica metterà in mostra la storia e le tradizioni di Capoterra. La speranza degli organizzatori della manifestazione – rinviata nello scorso ottobre a causa del maltempo - è quella di bissare il successo della scorsa edizione, quando le antiche dimore del centro storico attirarono migliaia di visitatori.

La rassegna

La serie di appuntamenti prenderà il via sabato alle 18 con il convegno a Casa Melis intitolato “Accabadora, mito e realtà”: alle 19,30, in piazza Chiesa di sant’Efisio, sfilata “Suoni e colori del Mediterraneo”. Domenica alle 10,30 apertura delle dimore e dei cortili: i visitatori potranno ammirare la bellezza intatta delle antiche case che appartengono alle famiglie Melis, Altana, Pala, Farigu, Piano, Garau e Cogoni e Pinna. In ogni abitazione sarà possibile assistere ad attività come la lavorazione della pasta fresca, dei dolci sardi, dei cestini o alla cottura tradizionale del pane. Ci sarà spazio, inoltre, per lo spettacolo itinerante dei gruppi folk Sa scabitzada di Capoterra e Nora di Pula: a suggellare la due giorni di appuntamenti, il concerto alle 19,30, in corso Gramsci, di Maria Luisa Congiu.

La scelta

Per il sindaco, Beniamino Garau, la rassegna darà ancora una volta la possibilità di mettere in vetrina i tratti identitari più rappresentativi di Capoterra: «Sarà una due giorni all’insegna delle antiche tradizioni, oltre ad ammirare la bellezza delle antiche dimore presenti nel centro storico, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni e a spettacoli itineranti. Ci sarà spazio anche per importanti appuntamenti culturali come il convegno sulla figura della accabadora».

A dimostrare l’interesse che anche gli espositori dimostrano per Lollas e Pratzas antigas, le numerose richieste per aver uno spazio nel centro storico arrivate in Comune nelle ultime settimane. «Oltre ai numerosi hobbisti e artigiani saranno presenti anche degli spazi destinati ai prodotti locali -dice Garau -, in collaborazione con la Consulta degli agricoltori metteremo in mostra quello che la terra e il mare ci offrono».

Donatella Dessì, assessora alla Cultura, evidenzia come questi appuntamenti abbiano la capacità di avvicinare i più piccoli alla storia e alle tradizioni: «Mettere in mostra le antiche dimore e far vedere ai bambini i mestieri del passato è il modo migliore per portare avanti la storia di Capoterra, stiamo pensando di dare vita a laboratori nelle scuole per imparare a realizzare a mano oggetti come i cestini sardi».

