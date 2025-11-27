“Lollas e Pratzas” A Capoterra ecco Elio e i Tenores di Neoneli 

“Lollas e Pratzas Antigas” è la rassegna che, domenica dalle 10, riporta le antiche case campidanesi al centro della comunità di Capoterra. Per secoli fulcro della vita lavorativa così come delle occasioni di incontro della società agropastorale di un tempo, si ripopolano per un giorno per accogliere visitatori e curiosi interessati a riscoprire le architetture, le tradizioni, i mestieri arcaici e i sapori veri, in un’atmosfera festosa e con un ospite amatissimo come Elio.

Così, In una giornata all’insegna dell’ospitalità e dell’accoglienza, Casa Melis (via Cagliari 170), Casa Pala (corso Gramsci 142), Casa Piano (via Indipendenza 32), Casa Garau (via Santa Barbara 3) e Casa Cogoni (via Diaz 50) metteranno in mostra abiti tradizionali, arredi, attrezzature agricole, opere in ginepro e quadri dipinti a mano. Poi, la musica: il Coro polifonico femminile Su Connottu di Capoterra, l’Orchestra Popolare Sarda guidata da Orlando Mascia, il gruppo Balla Sardigna. E, momento clou della giornata, alle 19 in corso Gramsci, il progetto Neonelio: i Tenores di Neoneli e il carismatico leader della band pop-rock Elio e Le Storie Tese.

