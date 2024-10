Lollas e la magia delle tradizioni 

La magia delle case campidanesi che aprono i loro portoni per mostrarsi in tutta la loro bellezza. Benvenuti a Lollas, l’iniziativa organizzata dal Comune assieme all’associazione Enti locali che ieri e sabato, ha dato la possibilità ai visitatori di ammirare le antiche domus quartesi e di rivivere quello che si faceva al loro interno, dalla lavorazione del pane alla preparazione dei dolci.Una formula dal successo assicurato che ha visto centinaia di persone riversarsi in città col trenino turistico che adesso tornerà attivo nel periodo di Natale, a fare il pieno con lunghe file a ogni corsa.

Le domus

A Casa Pippia-Stocchino in via Battisti ad accogliere la folla, c’erano i padroni di casa Antonio Pippia e sua moglie Carmela Stocchino, vestiti come i proprietari di un tempo. «È il terzo anno che partecipiamo» dice Pippia, «perché ci piace mostrare la nostra casa, vedere la gente contenta». Tanto che il progetto è più ambizioso: «Vorrei creare un museo etnografico permanente, con in mostra tutti i miei attrezzi della tradizione contadina, coinvolgendo le scolaresche e speriamo di poterlo fare quanto prima».

Il profumo del pane accompagna a Casa Murgia Casanova dove laboratori, dimostrazioni e degustazioni sono stati il cuore di questa due giorni chiusa con il concerto di Antonio Pani. «Come mi piace dire da sportivo “formazione che vince non si cambia”», spiega il proprietario Marino Murgia, «e così eccoci di nuovo qui tutti insieme a mostrare la mia casa con i vecchi attrezzi, le foto, i quadri».Casa Pusceddu vanta un piccolo record: la prima partecipazione risale addirittura alla prima edizione negli anni Novanta. «Siamo ancora qui» dice Celio Pusceddu, «come si fa a rinunciare a questa bellissima atmosfera di festa e socialità?».Con una gentilezza d’altri tempi a Casa Carboni-Congiu, Pina Congiu accompagna i visitatori tra le stanze: «La nostra casa è un po’ diversa: in parte ristrutturata, in parte nuova, ed è bellissimo vedere tutti contenti».

I laboratori

A Sa dom’e Farra seguitissimi i laboratori proposti da Slow Food sui dolci, le pardule e il pane e l’ex museo etnografico ha ospitato anche alcuni stand del mercatino di Campagna Amica: niente frutta e verdura questa volta ma miele, essenze e farine che hanno molto incuriosito i visitatori.

Quanti erano? Moltissimi. Come Paolo Loporto che dice, «è una bellissima iniziativa, anche per conoscere come vivevano i nostri nonni, che sicuramente avevano una vita più semplice per certi versi, della nostra». E poi Elena Onnis: «Sa dom’e Farra la conosco da sempre, ma mi chiedevo, che fine hanno fatto tutti gli attrezzi della tradizione contadina e il mobilio delle stanze? C’erano anche delle cose che aveva donato mio padre». Di fianco a lei Maria Sabrina Lai conferma. «Gli attrezzi della tradizione contadina li abbiamo visti invece in casa Murgia -Casanova, lì si che abbiamo fatto davvero un tuffo nel passato».

