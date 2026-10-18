Lollas, cinquemila visitatori nelle antiche domus 

Va in archivio con un bilancio più che positivo la nuova edizione di Lollas, che sabato e ieri ha portato quartesi e turisti alla scoperta delle case campidanesi del centro storico aperte per l’occasione.Sono stati circa cinquemila i visitatori che hanno affollato le domus: da Casa Pippia-Stocchino a Casa Carboni-Congiu, da Casa Murgia-Casanova a Casa Pusceddu passando per le Cantine degli eredi Perra, Sa Dom’e farra e l’ex convento dei Cappuccini. Un tuffo nel passato che ha visto i padroni di casa accogliere e spiegare i misteri delle loro dimore.

Ieri mattina, in attesa dell’apertura delle case nel pomeriggio, il centro della festa è stata Sa Dom’e farra, che ha ospitato il laboratorio di dolci fatti in casa, la mostra di Campagna amica e il concerto dell’orchestrina L’Altalena.

Rosanna Sulis, 68 anni, in giro tra le Lollas suggerisce: «Sarebbe bello se l’iniziativa si allargasse anche ad altre case campidanesi, perché ci sono tanti privati che le hanno ristrutturate e potrebbero partecipare in futuro». A Casa Pippia-Stocchino ieri sono state offerte anche le fave con il lardo, che in genere si mangiavano al rientro dalle campagne, mentre a casa Murgia-Casanova si è offerta una dimostrazione della preparazione di fregola e malloreddus.

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