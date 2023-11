Lollas 2023, il gusto dell’identità trova casa. Anzi, sette 

Le case campidanesi della città aprono le porte ai visitatori. Dopo il successo dell’anno scorso torna Lollas, in un’edizione che si annuncia ricca di novità. Da venerdì 17 a domenica 19 si potranno ammirare sette domus dove saranno organizzati spettacoli, concerti, degustazioni e tanto altro. Sono: Sa Dom’e Farra, Casa Carboni-Congiu, Casa Pippia-Stocchino, Casa Pusceddu, Casa Fois, Casa Su Idanu e Casa Olla, che saranno raccontate dalle guide turistiche dell’associazione Guardian Dogs. A disposizione dei visitatori anche il trenino turistico.

L’iniziativa - promossa dal Comune con l’associazione Enti Locali e organizzata con il sostegno dell’assessorato del Turismo della Regione e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Coldiretti Federazione Cagliari, Distretto Rurale Sant’Isidoro e Slow Food Cagliari - è stata presentata ieri nella sala degli affreschi dell’ex convento dei cappuccini.

«Abbiamo ripreso l’iniziativa con lo stesso profilo con cui l’avevamo avviata ormai quasi trent’anni fa», ha detto il sindaco Graziano Milia, «e l’abbiamo voluta riportare al significato originario di una città che parte dalle proprie tradizioni. Una città che guarda dentro sé stessa, aprendosi all’esterno per farsi conoscere». Questa del 2023, ha aggiunto l’assessora al Commercio Rossana Perra, «vuole essere un’edizione da ricordare, più estesa, che ha avuto l’affiancamento importante di diverse realtà che operano nel territorio, e c’è anche Giovanni Columbu che è padre di Lollas, ideata quando era assessore trent’anni fa».

All’interno di Lollas ci saranno anche la sezione cinema del Phone Video Festival e il contest “Raccontare la città”, a cui sarà dedicata la giornata di apertura di venerdì 17. Anche quest’anno è prevista la proiezione di mediometraggi d’autore e le premiazioni del contest “Raccontare con lo smartphone”. In collaborazione con Coldiretti Quartu e Cagliari, con il Distretto Rurale Sant’Isidoro e con Slow Food Cagliari sono in programma diversi laboratori, dal pane alla fregola, e non mancheranno le degustazioni: spazio a birre artigianali, vini, formaggi, dolci e miele e ci sarà spazio anche per la Mostra Mercato di Campagna Amica a Sa dom’e Farra. ( g. da. )

