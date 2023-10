L’olio, eccellenza sociale protagonista con le Pro Loco 

Oliena conclude il mese di settembre e inizia quello di ottobre con un calendario ricco di appuntamenti. Domenica nella sala convegni dell’hotel Su Gologone si è tenuto il convegno “Insieme per la promozione delle eccellenze olivicole della Sardegna”, organizzato da Unpli e “Città dell’olio”. Un evento volto a valorizzare le eccellenze del territorio, il patrimonio storico, culturale e paesaggistico seguendo il filo della sostenibilità e dello sviluppo dell’economia rurale. «Un grande onore ospitare il convegno nel nostro paese», dice l’assessora ad Agricoltura e politiche giovanili, Pierantonia Congiu.

A Oliena l’olivicoltura ha quasi un’importanza più sociale che economica, rappresenta un elemento socioculturale di coesione per la comunità. Il 7 e l’8 ottobre si andrà alla scoperta del Supramonte con Oliena Sky Trail e, solo domenica, una guida accompagnerà i visitatori in una camminata nel paese alla scoperta di tradizioni, usanze, cultura e radici passando per le chiese più importanti, i murales, le fotografie, i cortili e le case più antiche e suggestive. È prevista una tappa alla casa museo Calamida che ospita una mostra su Oliena con scatti degli anni Cinquanta e Sessanta del fotografo Toni Schneiders, e all’esposizione “Dae prendas nostras” a cura dell’associazione Olienacentro. Inizio alle 9.30 da piazza Santa Maria. La durata è di due ore prenotando su olienaskytrail.it.

