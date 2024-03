L’olio della strage di Capaci  

Ieri la questora Rosanna Lavezzaro ha donato all’arcivescovo Giuseppe Baturi, un’ampolla contenente l’olio prodotto dall’associazione “Quarto Savona 15” (nome della sigla radio utilizzata dall’equipaggio della scorta del Giudice Falcone), ricavato dagli ulivi piantumati nel luogo, rinominato “Giardino della memoria”, in cui avvenne l’attentato del 23 maggio 1992 in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono anche 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.

La cerimonia

La consegna è avvenuta presso la sede dell’Arcivescovado, con una rappresentanza della Polizia di Stato ed il cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Eugenio Cocco. L’olio verrà consacrato nel corso della Messa Crismale della Settimana Santa ed utilizzato come olio santo per le celebrazioni liturgiche.

L’iniziativa, dall’alto valore simbolico, che coinvolge tutte le Questure e le Diocesi del territorio nazionale, si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per ricordare le vittime della mafia, nell’approssimarsi del 32° anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i poliziotti incaricati della loro scorta, tra cui l’Agente Emanuela Loi.

Giardino della memoria

Proprio nel luogo in cui avvenne l’attentato del 23 maggio 1992, infatti, sorge il giardino curato dall’Associazione “Quarto Savona 15”, animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta Antonio Montinaro.

Su questo terreno sono state piantate diverse piante di ulivo, dedicate agli esponenti delle Istituzioni caduti per mano mafiosa, al fine di mantenerne sempre vivo il loro ricordo.

Nuovo appuntamento

Analogamente, oggi una rappresentanza del commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, consegnerà l’olio prodotto nel “Giardino della memoria”, all’amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias, cardinale Arrigo Miglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA