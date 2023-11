L’olio della chiesa per finanziare l’oratorio 

L’olio per finanziare l’oratorio. Anche quest’anno gli ulivi del parco parrocchiale della chiesa di Santo Stefano hanno consentito di avere una produzione di di circa 80 litri d’olio che adesso sarà messo in vendita per sostenere le diverse attività dell’oratorio.

È stato raccolto in bottiglie da mezzo litro e i fedeli potranno acquistarlo dopo la messa delle 19 di sabato e dopo le messe di domenica alle 8 e alle 10,30. La sera di sabato, insieme all’olio, potranno essere acquistate anche alcune confezioni di marmellata e malloreddus artigianali. La mattina della domenica invece sarà venduto anche il pane di Burcei.

Nel parco della chiesa parrocchiale sono stati messi a dimora, da oltre 20 anni, tredici ulivi. Alcuni di questi alberi sono la “memoria” silenziosa di chi nella comunità ha maturato la propria vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata.

E ogni anno la raccolta è anche un momento di condivisione e di grande divertimento. Armati di scale e di reti, il personale parrocchiale si mette all’opera e finora, almeno negli ultimi anni, il raccolto è stato sempre fruttuoso. Sono tante le attività che l’oratorio portate avanti, tra gite fuori porta, giornate comunitarie, merende e laboratori musicali.

