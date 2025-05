L’Olimpia vince e vola in semifinale 

Olimpia 78

Sant’Orsola 57

Olimpia Cagliari : Cossu, Tocco, Di Ciaula 2, Chessa 7, Serra 17, Corsi 8, Palazzi 12, D’Elia 16, Scanu ne, Pili 11, Terrosu 5, Pedemonte ne. Allenatore Zucca.

Tavoni Sassari : Bergdolt 8, Vargiu 2, Manca, Bertolini, Aroni 6, Fara, Cugia, Usai 10, Scanu Manunta 12, Cipriano 5, Gueye 8, Pisano 6. Allenatore Porcu.

Parziali : 19-16; 46-27; 61-44.



Grazie al successo nella “bella” di Monte Mixi contro il Sant’Orsola (78-57), l’Olimpia Cagliari passa in semifinale. Successo largo per la squadra di coach Zucca che, dopo un primo periodo equilibrato, ha innestato le marce alte prima della pausa lunga con un break di 27-11. Nulla da fare per gli arancioneri, che nel secondo tempo hanno provato a riaprire i giochi. Fondamentali, in casa Olimpia, le prove del lungo Serra e dell’esterno D’Elia. I “Pumas” raggiungono dunque la Coral Alghero in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Calasetta e la favoritissima Sennori. In palio un posto per gli spareggi nazionali che valgono la B Interregionale.

Finale playout

Ci sarà bisogno della decisiva Gara 3 anche nella serie playout tra Cus Sassari e Dinamo B. Dopo il colpaccio esterno nel primo atto di sabato scorso i giovani biancoblù non si sono ripetuti tra le mura amiche: 73-57 il punteggio in favore del Cus, che sabato (ore 18) potrà giocarsi il match point salvezza davanti ai propri sostenitori.



