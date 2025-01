«L’oligarchia della ricchezza minaccia la nostra democrazia» 

Washington. «Oggi in America sta prendendo forma un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia davvero la nostra democrazia, i nostri diritti fondamentali e la libertà, nonché un’equa opportunità per tutti di andare avanti». È questo il monito più forte e fosco che Joe Biden, circondato dai familiari e da Kamala Harris, ha lanciato nel suo discorso d’addio alla nazione dallo Studio Ovale, a cinque giorni dall’insediamento di Donald Trump.

Un intervento in diretta tv di soli 20 minuti in cui, chiudendo una carriera politica di 50 anni, il presidente uscente ha rivendicato i successi della sua amministrazione per cementare la propria eredità e lanciato una serie di avvertimenti sui rischi per la democrazia. A partire dalla formazione di un’oligarchia di miliardari, quella corte di ceo che si sta coalizzando intorno al suo successore e che avrà un posto d’onore al giuramento di Trump, da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, anche se non li ha nominati. Sono i titani di Big Tech, quelli che un tempo si limitavano a finanziare le campagne elettorali ma che ora sembrano volersi fondere col potere politico o sostituirlo in una sorta di tecnocrazia in nome del profitto: un fenomeno che qualcuno ha paragonato agli oligarchi russi dopo il collasso dell’Urss. Citando i moniti del presidente Dwight Eisenhower sul complesso militar-industriale quando lasciò l’incarico nel 1961, Biden ha detto di essere «altrettanto preoccupato per la potenziale ascesa di un complesso tecnologico-industriale che potrebbe rappresentare un pericolo reale per il nostro Paese». Il commander in chief si è detto fortemente preoccupato per «la pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissimi ultraricchi e per le pericolose conseguenze se il loro abuso di potere rimarrà senza controlli».

