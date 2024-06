L’olfatto è il senso del ricordo immediato: il profumo Abi d’Oru e l’essenza della Sardegna 

Smells like Abi d’Oru. Parafrasare il titolo di una canzone, o di un film (che, volendo, non mancherebbe), è un attimo se la realtà ha più fantasia delle più fervide immaginazioni.

Partendo da un concetto. «Dei cinque sensi l’olfatto è quello del ricordo immediato», sottolinea il perfumer Luca Maffei, tra i più talentuosi e pluripremiati “nasi” d’Italia. E da un luogo. «L’Abi d’Oru, punto di partenza e il punto di arrivo del nostro progetto olfattivo», spiega Diana Zuncheddu, amministratrice e anima dell’hotel di Marinella, Porto Rotondo.

Sensazioni

«L’idea è nata quando sono stata a Dubai: entrando nell’hotel Armani ho subito riconosciuto il suo profumo, mi sono ricordata di quando sono entrata nell’Armani Hotel di Milano, e ho avuto la stessa sensazione. Lì ho realizzato che avevo fatto un viaggio nel tempo e nello spazio in una frazione di secondo grazie a quel profumo, e mi son detta: è vero che è di moda negli alberghi, ma è altrettanto vero che anche l’Abi d’Oru merita il suo profumo», aggiunge la padrona di casa. «Da lì è iniziata una ricerca lunghissima, durata diversi mesi, che mi ha portato a conoscere Mariangela Rossi, giornalista e scrittrice esperta di profumi: è lei che mi ha presentato Luca Maffei, un “naso” che ho scoperto essere molto famoso, perché lavora per grandi aziende, e che ha creato il profumo Abi d’Oru».

Percorso

Per rafforzare il senso di appartenenza alla terra di Sardegna e condividerlo attraverso la sua anima, per la stagione inaugurata a metà maggio lo storico albergo gallurese propone un percorso in più tappe in tre esclusivi appuntamenti: dopo quello dell’8 giugno, appuntamento l’8 luglio e l’8 settembre, con il coinvolgimento degli ospiti durante il loro soggiorno ma anche gli “esterni” (su prenotazione).

Cocktail

Il primo, quello di sabato, è andato (con successo), con una giornata scandita dalla master class diretta dal bar manager dell’hotel Marcello Cabiddu di preparazione di due cocktail olfattivi – il Sardinian Dubonnet, alcolico e ispirato al Dubonnet tanto amato dalla Regina Elisabetta II, e il Profumo di Maestrale, analcolico – e un tour botanico con il giardiniere nel parco dell’hotel. Fino alla cena.

Oltreché della candela e del profumatore per ambienti, il profumo è protagonista di un menù a tema essenze di Sardegna, che sono quelle utilizzate per creare lo stesso e che i commensali devono indovinare, dopo averle annusate sull’apposito cartoncino, in una sorta di blind test. Le risposte esatte vengono svelate solo alla fine.

Fragranza

«Il senso dell’olfatto è una componente fondamentale del cucinare, a cui spesso non si presta abbastanza attenzione», interviene Mariangela Rossi, esperta di tecniche olfattive. «Il 100 per cento di ciò che si percepisce arriva attraverso il palato, ma il 95 per cento viene registrato dal sistema olfattivo: ecco perché i due sensi sono così intimamente legati».

Ogni elemento della fragranza Abi d’Oru, elicriso, ginepro e zafferano (per citarne alcuni), anima i piatti dello chef Nicola Cafagno, ma nello speciale menu non possono mancare i dessert, firmati dal pastry chef dell’hotel Andrea Tortora.

Per la prossima stagione, gli appuntamenti potrebbero moltiplicarsi. Mentre a Marinella al calar del sole sale il profumo di Sardegna.

