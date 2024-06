L’Olearia Peddio sbanca il concorso di Montecarlo 

L’Olearia Peddio fa nuovamente incetta di premi in giro per l’Europa. A Montecarlo, al Masters of olive oil international contest l’olio cuglieritano è stato premiato con due ori per il Dop Sardegna e per il fruttato. Il trionfo a Montecarlo segue gli ori conquistati in Arabia, l’argento a Londra e a Berlino nel 2023.«Essersi distinti in un panorama così competitivo, con oli provenienti da tutto il mondo, conferma il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso dall’azienda», precisa la giovane Laura Cocco, brand manager del gruppo. Azienda storica la Peddio, con 70 ettari di superficie olivicola condotti da Giovanni Cocco e dalle figlie Laura e Giulia. ( j. p. )

