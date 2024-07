«L’Olbia vuole vincere il campionato» 

Olbia. La prima buona notizia è che per le questioni legali sportive l’Olbia sarà affiancata da Eduardo Chiacchio, l’avvocato che ha curato il ricorso che permette al club di festeggiare l’ammissione alla Serie D, ufficializzata ieri. E che non ci sarà in futuro un altro caso Nuccilli, dal nome del personaggio cui la proprietà svizzera ha affidato i pagamenti necessari per l’iscrizione al campionato, con conseguente bocciatura e ricorso a seguire.

La seconda è che la stagione partirà il 2 agosto col ritiro di Arona. Per il resto, dal budget a disposizione ai finanziatori («siamo noi», assicura il presidente Guido Surace), si vedrà strada facendo. È questo il succo della conferenza stampa di ieri alla quale hanno partecipato Surace, Chiacchio e Benno Räber, del board di SwissPro proprietaria dell’Olbia. «La priorità è il futuro del club: qualcuno mi ha anche scritto “perché non vai a casa”, ma tra 5 anni saremo ancora qua», dice Surace: «Rispetto all’inizio non è cambiato nulla, se non che sono diventato più cattivo perché forse mi hanno truffato». E interviene Chiacchio. «Con piacere sono tornato a difendere l’Olbia, anche se mi sono subito reso conto che si trattava di una difesa difficoltosa: i rapporti con le istituzioni erano inquinati da vicende che avevano portato la società a non essere ammessa al campionato», premette per poi aggiungere: «C’è stata la vicenda Nuccilli, ma ora inizieremo a capire cosa si è verificato e adotteremo provvedimenti nelle opportune sedi nei confronti di chi ha messo a repentaglio la vita dell’Olbia, che è parte lesa».

Illustrare il progetto sportivo spetta a Räber. «L’obiettivo è vincere il campionato: abbiamo le finanze per farlo. Ninni Corda, consulente di SwissPro, sta lavorando da mesi per selezionare i migliori giocatori: in ritiro partiremo con 35 prospetti, dai quali sceglieremo i 23 della rosa definitiva», spiega: «Tre sono reduci dalla scorsa stagione e uno è olbiese». Räber non lo dice ma è facile intuire che sia Luca La Rosa, mentre come allenatore dei portieri in pole c’è Fabrizio Carafa, con Corda a Como e a Foggia. «Stiamo programmando anche la stagione del settore giovanile in collaborazione con l’Academy di Gianni Spanu», sottolinea l’avvocato svizzero. «Quanto alla collaborazione con Roberto Felleca, al momento non la valutiamo ma non escludiamo di farlo in futuro, mentre per quanto riguarda Alessandro Marino non intendiamo lavorare con chi non ha voglia di condividere il nostro progetto».

