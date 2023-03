L’Olbia vede la luce. Occhiuzzi: «Noi umili e pratici» 

Olbia. Sabato, dopo l’anticipo della 30ª giornata di Serie C con l'Olbia, l’allenatore del Gubbio Piero Braglia ha rimarcato: «Abbiamo perso senza subire un tiro in porta». E in effetti, all'Olbia è bastato un rigore (trasformato dall’ex Ragatzu).

Striscia positiva

Ma da tecnico esperto qual è, Braglia sa che anche questo è il calcio. E da professionista attento, che studia l’avversario, saprà anche che troppe volte, quest’anno, alla squadra di Roberto Occhiuzzi, che ha avuto come vice sulla panchina di Cosenza, ha girato male. D’altro canto, prima o poi doveva accadere che la sorte diventasse più clemente con i bianchi, che con lo 0-1 del “Barbetti” infilano il quinto risultato utile che vale quota 31, insieme al San Donato Tavarnelle, e un passettino avanti dal quartultimo al quintultimo posto, a -2 dalla salvezza diretta. Nella consapevolezza che la classifica, dietro come davanti, è cortissima, e che l’unica cosa che conta è continuare a fare punti. Senza calcoli, a partire dalle prossime due gare ravvicinate: gli scontri diretti con Imolese, sabato al “Nespoli”, e San Donato Tavarnelle, in trasferta nell’infrasettimanale di martedì. Gare in cui i punti, conquistati o persi, varranno il doppio. Intanto, il successo in casa della sesta forza del torneo, secondo di fila dopo il derby con la Torres, dà fiducia.

Il tecnico

E conferma che, alla fine, il lavoro fatto bene paga. «Sono orgoglioso di questa vittoria per come la squadra ha saputo ottenerla: siamo stati bravi nel gioco d'anticipo, nel saper gestire i tempi, nel capitalizzare l'episodio che ci ha dato la vittoria, nel prestare massima attenzione in area di rigore, quando un minimo contatto sporco poteva costare caro», ha sottolineato nel post partita Occhiuzzi, che la sfida col suo maestro l’ha vinta soprattutto in fase difensiva. «Abbiamo affrontato il Gubbio consapevoli delle loro caratteristiche, senza presunzione, mai leggeri, pratici e attenti in ogni frangente: non potevamo concedere spazi alle loro individualità e siamo stati bravi nell'attacco dello spazio anche difendendoci bassi». Limitando, come aveva suggerito Occhiuzzi alla vigilia, i loro punti forti. Che non è difensivismo, bensì il primo passo per andare a vincere una partita. Perché poi arriva l’episodio, vedi il rigore a favore, e tutto torna.