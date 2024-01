L’Olbia vede la luce: Dessena fa piangere l’Arezzo 

Olbia 1

Arezzo 0

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (36’ st Mordini); Dessena (47’ st Incerti), Schiavone, La Rosa; Biancu (36’ st Gennari), Bianchimano (27’ st Nanni), Ragatzu. In panchina Van der Want, Zallu, Contini, Zanchetta, Palomba, Scaringi, Scapin. Allenatore Gaburro.

Arezzo (4-2-3-1) : Trombini; Donati, Risaliti, Chiosa (33’ st Lazzarini), Montini; Bianchi (1’ st Gaddini), Mawuli; Catanese (20’ st Castiglia), Guccione (1’ st Foglia), Settembrini (20’ st Iori); Gucci. In panchina Borra, Ermini, Polvani, Damiani, Masetti. Allenatore Indiani.

Arbitro : Catanoso di Reggio Calabria.

Rete : 4’ st Dessena.

Note : ammoniti Montebugnoli, Bianchimano, Ragatzu (O), Gucci e Risaliti (A). Spettatori 724.

Olbia. Daniele Dessena regala la vittoria all’Olbia e il miglior debutto possibile al nuovo allenatore Marco Gaburro: Arezzo sconfitto al “Nespoli” 1-0 alla quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Il ricordo

Una sfida che si gioca nel ricordo di Gigi Riva, scomparso lunedì, e di Bruno Nespoli, il portiere dei bianchi, aretino di Sansepolcro, morto dopo uno scontro di gioco il 25 gennaio 1960. Omaggiati entrambi da Olbia e Arezzo. Poi il via alle ostilità. Primo tempo “bloccato”. Si registrano giusto un paio di interventi di Rinaldi, su conclusioni tutt’altro che irresistibili degli amaranto, e due tiri di Ragatzu: al 10’, ampio a lato dai 35 metri, e poi l’occasione più ghiotta, che si materializza alla mezz’ora quando Biancu, autore di un gran recupero sulla fascia, gli serve un pallone che il quartese colpisce a botta sicura salvo trovare il muro della difesa ospite.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa, il vantaggio dei padroni di casa: lo sigla Dessena, al 4’, infilando Trombini sulla respinta al tiro di Bianchimano. Olbia in partita, in palla e determinata a portare a casa 3 punti che mancano dal 2 novembre, ma al 18’ Ragatzu, a botta sicura, trova la saracinesca toscana, e al 28’, su punizione, manda a fil di palo. Dunque, Rinaldi salva su Mawuli. Al triplice fischio è festa: i galluresi salgono a quota 20 e abbandonano l’ultimo posto.

