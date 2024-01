«L’Olbia vale di più, supereremo questo momento» 

Olbia. Non di soli rinforzi vive l’Olbia. Ieri, nella conferenza stampa di inizio anno, il presidente Alessandro Marino ha ufficializzato l’arrivo dell’esperto centrocampista Andrea Schiavone. E ha indicato due obiettivi: «Migliorare subito la classifica e, grazie al progetto studiato con la nuova proprietà della SwissPro, arrivare a competere per traguardi più importanti di quelli che sono riuscito a conquistare io: i tifosi devono essere contenti del punto raggiunto a livello societario. Nel 2024 si faranno molti passi avanti per il nuovo stadio: non mi sorprenderei se tra 3 o 4 anni i lavori fossero cominciati».

Il gruppo

Sull’ingresso di Nicola Bignotti nel gruppo svizzero che detiene il 70 per cento dell’Olbia, Marino assicura: «È entrato in SwissPro ma non entra nell’Olbia: il loro modello si basa su figure che con le loro caratteristiche e i loro contatti e risorse finanziarie lavorano per aumentare il valore del club, e lui ne fa parte».

Dunque il campo, sul quale i bianchi, penultimi al giro di boa della C, non decollano. «Il mio rammarico», sottolinea Marino, «nasce dal fatto che per potenziale la squadra vale più dei 17 punti fatti, e se qualcuno arriverà a gennaio sarà perché è un’opportunità, non perché non ci fidiamo dei nostri giocatori».

Gli acquisti

Anche in attacco. «Dobbiamo lavorare sulle entrate in modo mirato capendo chi non vuole restare, perché dobbiamo valorizzare quello che abbiamo: l’anno scorso fu Dessena a far scattare la scintilla, quest’anno con Schiavone partiamo col piede giusto», è la premessa del numero uno dei galluresi, che intanto salutano il portierino Palmisani rientrato al Frosinone. «Troppo pochi i gol fatti, ma abbiamo attaccanti importanti e altri, come Biancu, che li hanno nelle corde. Il discorso è generale, ma è un’ottima notizia: quando si ritroverà la quadra tutti torneranno a rendere anche in termini realizzativi. Il campionato non è nato sotto una buona stella per via degli infortuni a Dessena e Mordini, mentre Ragatzu e Nanni sono stati limitati da problemi fisici. Poi c’è stata la vicenda del Daspo ai tifosi, ma il fondo è stato toccato col Pontedera», aggiunge Marino prima di rinnovare la fiducia a Leandro Greco: «Il mister è capace e intelligente, dobbiamo superare il momento con entusiasmo. Mi aspetto miglioramenti già domenica a Cesena: non possiamo perdere tempo».

