L’Olbia va a Lucca per ritrovarsi I tifosi contestano 

Olbia. La speranza è che il kappaò subito mercoledì dalla Juventus Next Generation (4-0) dia finalmente la sveglia all’Olbia, penultima con 22 punti e al momento fuori dai playout. Se non bastasse, ci sono i tifosi.

Ieri al “Nespoli”, mentre i tifosi della curva erano in partenza per la Toscana per il match con la Lucchese in programma oggi (ore 14) per la 12ª giornata di ritorno di Serie C, è comparso lo striscione “Avete rotto il… Rispetto per Olbia”. L’invito sarebbe rivolto a società, dirigenti «e a tutti quelli che non si impegnano nell’Olbia», fanno sapere i supporter. E la sensazione è che gli ultras si faranno sentire anche allo stadio “Porta Elisa”, dove la squadra di Marco Gaburro proverà a rialzarsi. «Ci sono passati sopra talmente forte che è difficile metabolizzare una partita così, ma ho detto ai ragazzi che pescare un jolly a Lucca significa anche cancellare la partita con la Juve», ha spiegato ieri, dal ritiro di Tirrenia, l’allenatore dell’Olbia, a -14 in classifica dai rossoneri. «Negli ultimi due allenamenti ho letto sul volto dei ragazzi la voglia di svoltare. La Lucchese è un avversario da prendere con le pinze, dal punto di vista tecnico ha una classifica peggiore del suo valore e ha un grosso potenziale offensivo, ma ha anche qualche problema negli altri reparti, che dobbiamo provare a evidenziare. La chiave passa dal nostro atteggiamento: in questo tipo di partite dobbiamo essere più aggressivi e farci meno problemi», ha aggiunto Gaburro. «Se vogliamo avere una classifica accettabile a fine campionato, che ci permetta di giocare lo spareggio, dobbiamo fare punti che non possono passare solo dagli scontri diretti: dobbiamo arrivare almeno a 32», conclude il tecnico, «nella consapevolezza che potrebbero non bastare». Indisponibili per infortunio Schiavone e Cavuoti, a cui si è aggiunto giovedì Mordini (problemi muscolari).

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Biancu; Ragatzu, Nanni, Catania. Allenatore Gaburro.

