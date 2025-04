L’Olbia ultima spiaggia per l’Atletico Uri 

La Pasqua è stata avara di sorprese per le cinque formazioni sarde di Serie D, che nel turno pre-festività non sono riuscite a conquistare più di 5 punti. Il massimo l’ha strappato la Costa Orientale Sarda alla Cynthialbalonga, sconfitta 2-0 a Tertenia (doppietta di Pinna).

Gialloblù al quinto risultato utile consecutivo e a quota 33 in classifica, a 4 lunghezze dalla zona salvezza ma, soprattutto, a +4 sul penultimo posto che vale la retrocessione diretta, occupato dall’Atletico Uri. In casa della Paganese la squadra di Massimiliano Paba ha rimediato la sesta sconfitta di fila, un 1-0 difficile da digerire per com’è maturato e perché davanti scappano. A due turni dalla fine della stagione regolare l’unico verdetto emesso è la retrocessione del Terracina: i giallorossi lo sanno bene e domenica nel derby con l’Olbia, tra le mura amiche del “Ninetto Martinez” senza lo squalificato Mattia Piacente (tre turni per «aver afferrato per il collo» un giocatore della Paganese), lotteranno con le unghie e con i denti per tenere viva la speranza playout.

Chi ambisce invece a bypassarli è l’Ilvamaddalena. Dopo due sconfitte, l’1-1 col Real Monterotondo in rimonta (rete di Touray) e in inferiorità numerica (espulso Nana) è un faro nel buio. «È un punto che ci tiene vicinissimi alla salvezza diretta», ha sottolineato nel post partita l’allenatore Sandro Acciaro: «Ci crediamo, e contro il Monterotondo si è visto. Anche in una situazione complicata abbiamo dimostrato di avere gli attributi e nel finale avremmo potuto segnare il gol della vittoria». Gli isolani con 35 punti “vedono” la salvezza (-2) ma dovranno fare a meno di Nana, squalificato tre giornate «per aver colpito con un pugno un avversario» nell’ultimo match.

L’altro pareggio che vale più del bottino conquistato lo ha ottenuto il Latte Dolce sul campo del Trastevere, passando dal 2-0 al 2-2 grazie alle zampate di Sorgente e Odianose (rigore). Il punto tiene fuori dai playout i sassaresi, a quota 37 in classifica. «Partita difficile e rocambolesca contro una squadra forte: siamo stati bravi a non disunirci e riprenderla», spiega il capitano Marco Cabeccia: «Negli ultimi dieci minuti potevamo anche vincerla, ma ci teniamo stretto il punto».

Situazione opposta per l’Olbia, avanti due volte con Yanovskyy e Ragatzu e sconfitta infine 2-3 dalla Sarnese. Una brutta battuta d’arresto per la squadra di Zé Maria, il cui margine di vantaggio sui playout è ridotto a 2 punti. «Dobbiamo essere bravi e psicologicamente forti per non finire nella bagarre», avverte il tecnico, che nel derby non potrà contare sulla colonna difensiva Buschiazzo, fermato per somma di ammonizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA