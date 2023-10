L’Olbia tra l’Entella e il cambio societario 

Olbia. Mentre l’ambiente si interroga sulle vicende societarie dell’Olbia e sull’accordo preliminare che il club gallurese avrebbe firmato nei giorni scorsi con un gruppo di investitori stranieri, svizzeri e americani, pronti a rilevare il grosso delle quote, la squadra ha in mente solo la Virtus Entella.

Il match

Oggi a Chiavari (ore 14) sul campo dell’ultima della classe la squadra di Leandro Greco cerca un successo che manca dall’8 settembre. Per superare le sconfitte rimediate con l’Ancona in campionato e la Torres nel derby di Coppa Italia e dimostrare che il percorso intrapreso può dare frutti anche in termini di risultati. «L’Entella è una squadra forte, costruita per vincere: ha incontrato difficoltà inaspettate, ma ci attende una partita complicata perché i valori sono alti», dice Greco presentando il match della 7ª giornata di Serie C. «Sappiamo che gara ci attende ma dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso: i ragazzi sono dispiaciuti per le ultime sconfitte, ma la squadra sta crescendo, fisicamente e mentalmente. Preparando la partita ci siamo concentrati sulla prestazione, che è quella che porta alle vittorie, e sull’atteggiamento, nella consapevolezza che alla lunga otterremo i risultati che vogliamo», aggiunge l’allenatore dell’Olbia.

Il tecnico

«La forza di questa squadra è il gruppo, e lo dimostrano giocatori come Palomba che prima del derby di Coppa non aveva mai giocato e a Sassari è stato uno dei migliori. Ma è un mese che giochiamo senza uomini importanti facendo ottime prestazione, e di questo», conclude Greco, «va dato atto ai ragazzi». Agli infortunati Dessena, Mordini, Zanchetta e Boganini si aggiunge Corti, che sconterà oggi il primo di tre turni di squalifica. Quanto alle vicende societarie, la dirigenza, a partire dal presidente Alessandro Marino che rimarrebbe al suo posto con l’ingresso di nuovi soci di maggioranza, non conferma né smentisce l’accordo preliminare. Ma secondo indiscrezioni l’intesa comprenderebbe il progetto per la realizzazione del nuovo stadio e rilancerebbe dunque il progetto Olbia, qualora andasse in porto l’operazione, ben oltre la Serie C.

La formazione

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu, Contini; Nanni. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA