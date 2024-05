L’Olbia tra il buco nei conti e le scadenze da onorare 

Olbia. Un dirigente. Per (ri)cominciare. A due settimane dalla conferenza stampa in cui Benno Räber esponeva i piani dell’Olbia Calcio targata SwissPro, sul fronte del progetto tecnico il club gallurese non avrebbe fatto grandi passi in avanti.

Impegnata nella ristrutturazione del debito ereditato dalla precedente gestione, del quale Räber non ha voluto svelare l’ammontare ma che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro, anche in vista delle scadenze del 4 giugno, che comprendono il pagamento degli stipendi dei tesserati per i mesi di marzo, aprile e maggio, l’Olbia prova innanzitutto a far quadrare i conti. Nella consapevolezza che se non li mette a posto non potrà partecipare al torneo di Serie D al quale è destinata dopo la retrocessione. «I soldi per fare il campionato li abbiamo, che si tratti della C, per la quale presenteremo la domanda di ripescaggio, o della D: in quel caso costruiremo una squadra per vincere e risalire subito tra i professionisti», ha sottolineato lo scorso 30 aprile l’avvocato svizzero, membro del Cda del club. La possibilità che la domanda di ripescaggio non sia accolta frena, tuttavia, gli entusiasmi di chi è stato contattato per il ruolo di direttore sportivo: primo della lista il figlio d’arte (di Stefano, ex Cagliari) Francesco Filucchi.

Senza dirigenti, deputati a scegliere allenatore e giocatori, non si va da nessuna parte. Ed è questo il punto. Dalle dimissioni dalla presidenza di Alessandro Marino, col diesse in carica Tomaso Tatti in scadenza il 30 giugno e lontano dalla nuova proprietà, ci si affida alle competenze di Nicola Bignotti e Ninni Corda, consulenti di SwissPro, ma l’Olbia avrebbe bisogno di una figura interna che possa concentrarsi sul campionato mentre Räber e soci si preoccupano di soldi e bilanci. Anche perché il tempo corre. Intanto, domani il presidente Guido Surace tornerà in città. E chissà che non porti buone nuove.

