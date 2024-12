L’Olbia torna a sorridere 

Olbia 2

Atletico Uri 0

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Lucarelli, Marie-Sainte, Petrone; Cabrera (12’ st Marroni), Yanovskyy (12’ st Rizzo); De Grazia, Staffa, Costanzo; Furtado. In panchina Rizzitano, Gonzalez, Pani, Caggiu, Chazarreta, Cassitta. Allenatore Zé Maria.

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi; Jah, Fadda, Piacente; F. Piga (15’ st Dore), Animobono (36’ st Anedda), Fedele, Melis, Pisano (29’ st Basciu); Demarcus, Bah. In panchina Renna, Ravot, Fiorelli, C. Piga, Tuveri, Mari. Allenatore Paba.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.

Reti: nel st, 27’ Marroni, 38’ Costanzo.

Note: ammoniti Staffa, Animobono, Fadda, Demarcus, Fedele. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 501.

Olbia. Marroni e Costanzo infilano l’Atletico Uri e l’Olbia si aggiudica il derby, riscattando la disfatta di Sarno e risalendo in classifica a -4 dalla salvezza. Il primo tempo al “Nespoli” è avaro di emozioni: al quarto d’ora ci prova Furtado, deviato in angolo, replica Fadda su punizione sfiorando l’incrocio. Prima della mezz’ora gli ospiti vanno al tiro con Bah di controbalzo, ma Di Chiara c’è. Termina a lato l’incornata di Staffa da piazzato di Costanzo un minuto dopo.

La ripresa

I giallorossi partono meglio, intorno al 10’ prima Lucarelli, nel tentativo di allontanare un pallone insidioso, colpisce il “sette” di testa, poi Marie-Sainte mura Bah a botta sicura. Intanto Staffa, in diffida, rimedia il giallo, salterà la trasferta sul campo della Gelbison, che chiuderà il 2024 dell’Olbia, e Marroni la sblocca al 27’ su assist di Petrone. Il raddoppio lo firma Costanzo 10’ dopo servito da De Grazia. Menzione particolare per Di Chiara, che chiude la sfida a porta inviolata esibendosi in un paio di interventi decisivi.

Gli allenatori

«Dopo la sconfitta della settimana scorsa la squadra ha fatto una buona partita, con un primo tempo in cui abbiamo sbagliato tanto e una ripresa in cui abbiamo sistemato alcune cose e la squadra è venuta fuori, senza rischiare niente», dice l’allenatore dell’Olbia Zé Maria, «ho detto ai ragazzi di godersi la vittoria, da domani penseremo alla prossima difficile partita». Di umore opposto il tecnico ospite Paba, che sente traballare la panchina: «Ennesima prestazione sciupata per la poca capacità realizzativa, l’Olbia è stata cinica e brava a fare due gol su tre tiri che ha fatto. La nostra classifica è bugiarda, ma c’è preoccupazione e la volontà di capire: vediamo in questi giorni cosa succede, come allenatore non sono esente da valutazioni».

