L’Olbia sui social: i tifosi tra critiche e incitamenti 

Olbia. Nella settimana del derby, Olbia si stringe intorno all’Olbia. Con messaggi di incitamento, critiche e la speranza che dopodomani a Sassari, in casa della vice capolista Torres, la squadra dia un segnale al campionato e ai tifosi, delusi dal rendimento della formazione di Leandro Greco, penultima con 17 punti in 21 giornate e a rischio retrocessione.

Le reazioni

Domenica scorsa, dopo la sconfitta con la Vis Pesaro, quinta consecutiva, al “Nespoli” è partita la contestazione. E l’invito a tirare fuori il carattere. «Attenzione che la Serie D è vicina. Occorre cambiare in modo radicale, subito via questo allenatore», «Il problema non è l’allenatore, non è una rosa completa per la Serie C» e, riferito alla Torres, «Sono più forti di noi, ma si deve dare l’anima e se si deve perdere, che si perda sputando sangue, aspettando un vero attaccante e un allenatore esperto» sono alcuni dei commenti comparsi sui profili social del club gallurese, che dopo aver imposto il silenzio stampa ai tesserati (a partire da Greco, che a dispetto delle voci sulla successione - dall’ex giocatore del Cagliari Aldo Firicano al tecnico della Primavera Oberdan Biagioni - resta al suo posto), ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo dal Renate di Andrea Bianchimano e ufficializzato anche il prestito dal Novara di Mattia Scaringi, difensore centrale di 20 anni.

L’attaccante

C’è chi ha accolto bene Bianchimano, «Un acquisto azzeccato per i bianchi, che attualmente non segnano nemmeno con la mano», recita con un pizzico di ironia un post su Facebook, e chi fa notare come il centravanti, che ha firmato fino al 2025, non sia mai andato in doppia cifra: «In carriera gol ne ha fatti veramente pochi. Speriamo bene», si legge su un altro post. Intanto, domenica per il derby da Olbia partiranno alcuni pullman di tifosi. «Se si riesce a entrare in campo con attributi potenti e schemi di gioco ok, le possibilità di fare risultato ci sono tutte, e se così fosse potrebbe essere l’input per ritornare a essere l’Olbia che tutto il popolo bianco vorrebbe. Forza: è l’occasione giusta per la svolta. Mister si carichi a dovere e trasmetta ai suoi ragazzi la giusta carica per espugnare Sassari e riprendersi in mano ciò che da diverse partite le sta scivolando», suggerisce via Facebook Sebastiano Casu, ex giocatore dell’Olbia. Che il derby abbia inizio.

