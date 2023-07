l’Olbia stringe i tempi per zanchetta e bellodi 

Olbia. Leandro Greco verrà presentato ufficialmente prima di partire per il ritiro di Buddusò, al via venerdì. Ma già oggi l’Olbia Calcio potrebbe svelare lo staff tecnico che coadiuverà l’allenatore nel prossimo campionato di Serie C.

Il vice dovrebbe essere Oscar Muratori e il match analyst Marco Giustini, provenienti entrambi dal Rimini. Dal Fiorenzuola arriverà l’olbiesissimo Carlo Giua per il recupero infortuni; completano il quadro i confermati Emanuele Bandinu nel ruolo di preparatore atletico e l’allenatore dei portieri Fabrizio Martellotta. Con loro per Buddusò partiranno i giocatori, a cominciare dai “reduci” Daniele Ragatzu, Nicola Nanni, Lorenzo Boganini, Alessandro Corti, Davide Incerti, Davide Mordini, Filippo Fabbri e Daniele Dessena, riscattato dalla Virtus Entella. Legato al club gallurese fino 2025, Roberto Biancu potrebbe iniziare la preparazione col resto del gruppo ma piace anche in B, e potrebbe dunque migrare altrove prima dell’inizio della stagione. Sembrerebbe, poi, cosa fatta per gli acquisti di Federico Zanchetta dalla Spal e Gabriele Bellodi dal Milan, mentre tra i volti nuovi spicca Matteo Montebugnoli, 21enne difensore ex Vastese. Si tratta per Mattia Motolese, 19enne centrale di proprietà del Bologna, e per i rinnovi di Luca La Rosa, Christian Arboleda e Maarten van der Want. Dal Cagliari, oltre agli ex Primavera Luigi Palomba, Francesco Zallu, Isaias Delpupo e Nicolò Cavuoti, tra i pali potrebbe arrivare, o meglio tornare, Giuseppe Ciocci, la cui trattativa col Pescara è entrata in stand by.

In settimana è atteso il grosso delle ufficialità, mentre la prossima sarà la volta dello staff tecnico del settore giovanile, al quale dalla prima squadra approderanno Luca Castricato, sulla panchina dell’Under 17, e il preparatore atletico Andrea Paniziutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA