L’Olbia stile Greco: più equilibrio in attesa di Ragatzu 

Olbia. Cambia la formazione e cambia il modulo, ma non il volto dell’Olbia. Sempre più targata Leandro Greco. Contro la Carrarese, fermata al “Nespoli” sullo 0-0, la mano del tecnico romano si è vista tutta.

Principalmente nella capacità di cambiare pelle a seconda delle circostanze - caratteristiche dell’avversario e uomini a disposizione - rimanendo se stessa. Compatta ed equilibrata, attenta e bella il giusto, anche nella sofferenza: questa è la squadra vista domenica nella nuova veste del 4-2-3-1, con l’inedita (almeno in casa) quanto efficace coppia di mediani La Rosa-Biancu, contro una delle candiate alla vittoria del campionato di Serie C. E questa è la squadra che tutti a Olbia si augurano di vedere per il resto della stagione. Unico appunto: le occasioni da rete, non tantissime quelle costruite contro i marmiferi. Ma è anche vero che di fronte c’era una “big” del girone, e che dopo la scoppola rimediata nel derby con la Torres e il punto colto in rimonta ad Arezzo martedì era importante dare continuità ai risultati forse più che alla prestazione. Che pure contro la Carrarese non è mancata: lecito che nel post partita Greco abbia celebrato il pareggio, che permette ai bianchi di issarsi a quota 8 in classifica dopo la 5ª giornata, e i suoi giocatori.

Tra questi Ragatzu, che dopo due gare al di sotto dei suoi standard è tornato a giocare come sa. Sebbene nella nuova Olbia sembri più sacrificato. «Gli ho chiesto di stare sul play avversario per schermare la palla, ma ha licenza di muoversi in libertà perché Daniele non lo devi imbrigliare», ammette Greco. E pazienza se per adesso l’ex Cagliari, premiato da un rappresentante dell’Aic prima del match con la Carrarese come miglior marcatore del Girone B nella stagione 22/23 con 19 reti, ha segnato un solo gol: l’anno scorso, di questi tempi, non aveva fatto neppure quello, iniziando a colpire con decisione, e con una doppietta, a partire dalla 9ª giornata contro l’Ancona. Attesa al “Nespoli”, manco a farlo apposta, domenica.

