L’olbia stecca la prima ilva avanti ai rigori 

Olbia (dcr) 4

Ilvamaddalena 6

Olbia (3-5-2) : Di Chiara; Anelli, La Rosa, Gonzalez; Rizzi (36’ Bertini), Arboleda, De Grazia (30’ st Maspero), Staffa (37’ st Totti), Bianchi; Santi, Costanzo. In panchina Rizzitano, Pani, Putzu, Caggiu, Costaggiu. Allenatore Amelia.

Ilvamaddalena (3-4-3) : Cappa; Kiwobo (40’ st Tamponi), Martinoli, Di Pietro; Ribeiro (9’ st Alvarez), Francia (1’ st Agostini), Furijan, Oriano; Lobrano, Blazevic (13’ st Tapparello), Glino. In panchina Lattisi, Nana, Bonu, Dessena, Canu. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : pt 27’ Staffa; st 27’ Lobrano.

Rigori : Tapparello gol, Santi gol, Lobrano gol, Gonzalez errore, Alvarez gol, Totti gol, Bonu gol, Maspero gol, Furijan gol.

Note : espulso Costanzo al 94’. Ammonito Alvarez (I). Recupero 0’ pt-4’ st. Spettatori circa 800.

Olbia. Il turno preliminare di Coppa Italia premia l’Ilvamaddalena. Ma per piegare l’Olbia ci vogliono i calci di rigore dopo l’1-1 del 90’.

Nel primo derby della stagione la spunta la squadra di Carlo Cotroneo, che approccia la Serie D da neo promossa e avanza nella coppa, torneo che a questo punto la vedrà impegnata in trasferta domenica con l’Ostia Mare. Bianchi in calo verso la fine della partita e puniti. Chi s’aspetta di vedere subito i figli d’arte rimane deluso: Totti (che segnerà uno dei rigori) e Maspero partono dalla panchina, tribuna invece per Lucarelli. Idem per le emozioni: la prima arriva col vantaggio dei padroni di casa, al 27’ con Staffa.

Nella ripresa gli ospiti sfiorano il pareggio con l’ex Glino e con Alvarez, che colpisce il palo. Finché al 27’ siglano l’1-1 con Lobrano. Nel recupero la squadra di Marco Amelia resta in dieci per il secondo giallo a Costanzo e si va ai rigori: decisivo l’errore di Gonzalez.

