L’Olbia sta cambiando proprietà, Marino resta  

L’Olbia cambia proprietà, ma Alessandro Marino resta presidente. Secondo indiscrezioni circolate ieri in tarda serata, ma non confermate dalla dirigenza gallurese, il club avrebbe trovato l’intesa con un gruppo di imprenditori. Sono investitori svizzeri e americani, che sarebbero pronti a rilevare la maggioranza delle quote societarie confermando nel suo ruolo Marino, alla presidenza dei bianchi dal dicembre 2015, quando il Cagliari comprò l’Olbia da Pino Scanu e soci in Serie D, salvo disimpegnarsi via via negli anni fino a trasformare il rapporto tra le due società in una partnership basata sul prestito di giocatori.

Ma c’è di più: con l’attuale proprietà la cordata straniera avrebbe firmato un accordo preliminare, che comprenderebbe il progetto per la realizzazione del nuovo stadio, cruciale per le ambizioni dell’Olbia Calcio.

Una società che, proprio attraverso Marino, ha manifestato più volte, negli ultimi mesi, l’intenzione di puntare in alto, oltre il campionato di Serie C in cui i galluresi giocano, per l’ottava stagione consecutiva, qualora si fossero create le condizioni. Ovvero l’ingresso di nuovi soci che portassero nelle casse societarie linfa vitale in termini di milioni di euro da investire per far crescere il progetto Olbia.

Le conferme

Marino ha confermato di recente l'interessamento di alcuni investitori, ma nessuno immaginava che le trattative fossero così avanti. Probabile che per fornire i dettagli dell’operazione il presidente convochi una conferenza stampa, magari già la settimana prossima, dopo la partita con la Virtus Entella che la squadra allenata da Leandro Greco affronterà domani a Chiavari (ore 14) per la 7ª giornata di campionato. Ma può anche essere che Marino aspetti la firma dell’accordo vero e proprio per ufficializzare la nuova proprietà.

Il campionato

Intanto, dopo l’Entella l’Olbia riposerà. Ieri sono arrivate le convocazioni in nazionale di Nanni e Fabbri, impegnati con la rappresentativa di San Marino dal 9 al 18 ottobre per le gare di qualificazione all’Europeo, e quelle dei portieri azzurri Rinaldi e Palmisani in Under 21 e in Under 20. Dal momento che tali assenze si vanno a sommare a quelle dei quattro infortunati Dessena, Mordini, Zanchetta e Boganini, l’Olbia ha chiesto e ottenuto il rinvio del match col Pineto, che slitta così dal 15 ottobre al 2 novembre.

