L’Olbia sprofonda Greco per ora resta in panchina 

Olbia. È vero: Alessandro Marino non è presidente dall’esonero facile, non da 4 anni a questa parte. E Leandro Greco ha prolungato a ottobre il contratto con l’Olbia fino al 30 giugno 2025, non un dettaglio. Ma come si esce da questa situazione quantomeno complicata?

La domanda è diventata di tendenza anche sui social, dove dopo lo scontro diretto con la Vis Pesaro, perso a domicilio 1-0 con gol di quel Nicastro che era tra gli obiettivi del mercato di riparazione del club gallurese, Ragatzu e compagni - penultimi in classifica con 17 punti in 21 giornate, 3 di vantaggio sull’ultimo posto e 6 di distanza dai marchigiani, balzati fuori dai playout e prima delle squadre “salve” - sono stati sommersi dalle critiche. Come se non bastassero i fischi e la contestazione subita al “Nespoli” dal pubblico di casa, inviperito di fronte alla quinta sconfitta consecutiva e preoccupato di perdere la categoria. Greco resta il bersaglio preferito. Al momento non si parla di esonero, né il tecnico romano, al quale Marino ha rinnovato la fiducia durante la consueta conferenza stampa di inizio anno, sembrerebbe intenzionato a dimettersi. Ma il banco potrebbe saltare dopo il derby con la Torres in programma domenica a Sassari. Un appuntamento al quale i rossoblù, sconfitti domenica a Rimini, arriveranno col coltello tra i denti, a maggior ragione visto il piccolo vantaggio della capolista Cesena, che non ha approfittato della frenata (pareggiando con la Spal) ed è rimasta a portata di aggancio a +3.

Al “Vanni Sanna” solo una scossa o un miracolo possono salvare l’Olbia, entrata in silenzio stampa. Ma anche l’attaccante che Greco attende da tempo potrebbe dare una mano: mentre si raffredda la pista che porta a Sau, restio a sbarcare in Gallura, si valutano altri profili. Però bisogna fare in fretta: alla fine della stagione regolare di Serie C mancano 17 partite e per chi, come l’Olbia, non segna da sette turni, la punta buona serve come il pane per iniziare a fare punti da subito. Non ultimo, ci sarà da lavorare sulla testa: nell’involuzione generale pagano dazio anche giocatori come Ragatzu e Biancu, che di solito fanno la differenza. Chissà che le motivazioni del derby non aiutino.

