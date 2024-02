L’Olbia sprofonda ad Ancona 

Ancona 2

Olbia 0

Ancona (3-5-2) : Perucchini; Pellizzari (37’ st Energe), Cella, Mondonico; Clemente, Saco (37’ st Vogiatzis), Prezioso (10’ st Gatto), Cioffi (10’ st Paolucci), Martina; Spagnoli, Giampaolo (23’ st Moretti). In panchina Vitali, Testagrossa, Marenco, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Basso. Allenatore Colavitto.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda (1’ st Zallu), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena (21’ st Guidotti), Schiavone, La Rosa (1’ st Biancu); Cavuoti, Bianchimano (21’ st Nanni), Ragatzu (21’ st Catania). In panchina Van der Want, Incerti, Mordini, Palomba, Scaringi, Mameli, Scapin. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Reti : 10’ pt Saco, 15’ st Paolucci.

Note : nella ripresa, espulsi Zallu per doppia ammonizione al 27’ e Motolese con rosso diretto al 33’. Ammoniti Giampaolo, Gatto, Martina (A), Arboleda, Motolese, La Rosa e Bianchimano (O). Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori 3122.

Ancona. Parafrasando Murphy e la sua legge, se qualcosa può andare storto in questo momento per l’Olbia, lo farà. I bianchi perdono 2-0 lo scontro diretto con l’Ancona, chiuso in 9, e archiviano la 25ª giornata di Serie C con un distacco di 8 punti dal quintultimo posto.

Crisi infinita

Gap che potrebbe costare ai galluresi, penultimi con 20 punti, la retrocessione diretta. La crisi dell’Olbia non pare avere via d’uscita. Né Marco Gaburro, in panchina da 3 settimane, ha la bacchetta magica. Così allo stadio “Del Conero” va in scena la solita solfa, con Rinaldi sugli scudi tra i pali e le croniche difficoltà in zona gol. Il primo tempo si condensa in pochi episodi: apre al 5’ la parata di Rinaldi su Cioffi (punizione), segue il vantaggio dei padroni di casa firmato da Saco su ripartenza (10’), dunque l’intervento di Rinaldi sulla conclusione di Cioffi al 39’ e la traversa di Bianchimano da angolo di Cavuoti prima dell’intervallo.

La rete del ko

Al quarto d’ora della ripresa l’Ancona raddoppia con Paolucci sul maldestro disimpegno della difesa ospite, poi Rinaldi salva su Spagnoli (20’), mentre dall’altra parte Catania, subentrato a Ragatzu, spreca a tu per tu con Perucchini (25’). In 5’ i bianchi restano in nove per il secondo giallo a Zallu e il rosso diretto a Motolese, e in campo ci sono solo i marchigiani. Nel recupero Rinaldi manda sull’incrocio dei pali il pallonetto di Paolucci e Mondonico si mangia il 3-0.

Il dopo gara

«Al di là delle decisioni della terna arbitrale, ci siamo complicati la vita da soli», dice Gaburro nel post gara. «Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, nella ripresa abbiamo subito il 2-0 in modo inaccettabile. Potevamo riaprirla, invece siamo rimasti in 9 : ora, dobbiamo azzerare tutto e ripartire da questa posizione di classifica, essendo bravi a capire come stiamo e su chi possiamo contare». Mercoledì al “Nespoli” contro l’Entella mancheranno per squalifica Zallu e Motolese ma anche La Rosa, ammonito da diffidato ieri.

