L’Olbia spera ancora ma pensa ai ripescaggi 

Olbia. Fallendo la vittoria a Cesena nel posticipo di Serie C, la Recanatese manca l’allungo sull’Olbia evitandole il colpo di grazia. Cioè la Serie D. Ma per quanto la matematica ancora non li condanni, l’addio al professionismo dopo 8 stagioni di fila per i bianchi è solo questione di tempo.

A due giornate dalla fine del campionato, 6 punti di distacco dal penultimo posto e 13 dal quintultimo (per fare i playout quest’ultimo margine non deve essere superiore a 8), rappresentano per l’Olbia un gap di fatto incolmabile, perché legato alla doppia condizione che i galluresi vincano a Pontedera e poi con la Spal e che davanti frenino tutte. I galluresi quest’anno hanno vinto appena 6 partite, pareggiandone 7 e perdendone 23, l’ultima delle quali domenica contro il Pescara al “Nespoli” 3-0. Per dire: basterà che il vice fanalino di coda Fermana strappi un punto alla Juventus Next Generation nel prossimo turno per condannare anticipatamente i bianchi.

Così domenica a Pontedera e con la Spal al “Nespoli” all’ultimo turno il 28 aprile la squadra affidata da 10 giorni a Oberdan Biagioni dovrà pensare a fare punti utili per la graduatoria dei club che chiederanno la riammissione. Questa sarebbe l’intenzione della nuova proprietà targata SwissPro, intervenuta nel post partita col Pescara nella persona di Guido Surace. «Sono molto deluso e amareggiato per la situazione, siamo sotto shock», ha detto il presidente dell’Olbia Calcio, subentrato al dimissionario Alessandro Marino il 20 marzo. «Soffro come tutti i tifosi ma dobbiamo pensare a portare la nave avanti: nei prossimi giorni illustreremo il piano di lavoro», ha aggiunto per poi assicurare: «Come presidente rimarrò qua per i prossimi 10 anni».

La sconfitta subita dal Pescara, che ha spento le residue speranze di salvare la categoria conquistata nel 2016 e da allora confermata tra alti e bassi, è lo specchio di una stagione particolarmente travagliata e caratterizzata, tra le altre cose, dall’esonero di due allenatori: Leandro Greco e Marco Gaburro. La peggiore dell’era Marino, diventato presidente nel dicembre 2015. Nel frattempo l’Olbia, contestata dalla curva prima e dopo la partita con gli abruzzesi, tornerà ad allenarsi oggi per preparare la trasferta sul campo del Pontedera dell’ex Max Canzi, gara nella quale Biagioni non potrà contare sugli squalificati Montebugnoli, espulso contro il Pescara, e Ragatzu, ammonito domenica da diffidato.

