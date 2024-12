L’Olbia sorride: buoni risultati e stipendi pagati 

Olbia. La notizia del giorno è che l’Olbia avrebbe pagato gli stipendi di ottobre: stando alle voci che hanno iniziato a circolare ieri sera in città, il club avrebbe saldato l’ultima mensilità, che avrebbe dovuto essere accreditata ai giocatori il 20 novembre. Dall’interno nessuna conferma, ma il fatto che la squadra si sia allenata parla da sé. Qualche giorno fa, in un confronto col presidente Guido Surace, i giocatori sul piede di guerra per il ritardo avrebbero indicato come termine ultimo per il pagamento ieri, minacciando di non allenarsi in caso di mancato bonifico. Che evidentemente deve essere arrivato a destinazione.

Il filotto

Intanto ci sono i quattro risultati utili consecutivi, un filotto che non si vedeva dal febbraio 2023, che segnò la ripresa nel campionato di Serie C. Lecito pensare che le tre vittorie e il pareggio dell’ultimo mese possano rappresentare la stessa cosa oggi in Serie D. «La squadra è in crescita: sicuramente Zé Maria sta raccogliendo anche i frutti del lavoro dei predecessori ma ci sta mettendo del suo, e mi sembra che il clima si sia rasserenato», dice Francesco Sotgiu, ex presidente e primo tifoso dell’Olbia, presente al “Nespoli” domenica per lo scontro diretto col Terracina, vinto in rimonta 2-1. «Qualche settimana fa quella partita l’avremmo persa», sottolinea l’ex dirigente dei galluresi, risaliti fino al quattordicesimo posto con 13 punti dopo 14 giornate, a -4 dalla salvezza.

Scelte e consigli

«Ad agosto eravamo morti. Siamo partiti in fretta e furia, con una squadra costruita da zero, e lì una grossa mano l’ha data Ninni Corda: non so quali problemi abbia avuto con la proprietà e perché la collaborazione si sia interrotta, ma in quel frangente è stato determinante, così come lo è stato per la riammissione al campionato dopo l’esclusione post iscrizione, quando per il ricorso ha coinvolto l’avvocato Chiacchio», aggiunge Sotgiu. «Molte scelte sono risultate azzardate, ma abbiamo giocatori extra categoria, come De Grazia, e Furtado sta venendo fuori: con due o tre innesti possiamo fare bene».

Suggerimenti? «Un grande attaccante e un buon centrocampista, un leader da affiancare a Staffa e La Rosa, che la sua partita la fa sempre». A proposito del capitano, escluso a sorpresa due settimane fa e reintegrato la settima successiva, dopo la contestazione dei tifosi, Sotgiu commenta: «Non esiste metterlo fuori così, per scarso rendimento, poi: a Luca si può imputare tutto tranne che quello. La proprietà ha capito di aver sbagliato, ha fatto il mea culpa e l’ha reintegrato».

Il sostegno dei tifosi

Da vedere se La Rosa, al quale due settimane fa il presidente aveva proposto senza fortuna la risoluzione del contratto, rimarrà all’Olbia per il resto della stagione. Intanto, Sotgiu lancia un appello: «Sento dire che la nuova proprietà è distante, ma lo era anche Marino, che ci ha fatto fare otto anni alla grande: la verità è che stanno facendo dei sacrifici e vanno sostenuti. Dal canto loro, però, dovrebbero ascoltare le critiche costruttive e accettare consigli da chi vuole il bene dell’Olbia».

