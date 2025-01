L’Olbia sorprende ma per svoltare attende i rinforzi 

Olbia. Mentre aspetta stipendi e rinforzi, tra i quali potrebbe non esserci Daniele Ragatzu, che nonostante il lungo corteggiamento starebbe pensando di virare verso sud (si parla del Monastir in Eccellenza), l’Olbia si “regala” il derby col Latte Dolce e 3 punti che valgono il -4 dalla salvezza.

Una delle settimane più dure dell’era SwissPro, caratterizzata dal kappaò con l’Ilvamaddalena e dallo sciopero dei giocatori, è culminata domenica nel sorprendente 3-2 ai sassaresi. Un risultato pesante per la classifica e per come è maturato al “Nespoli”, con una formazione inedita per cinque undicesimi (a cominciare dal portiere Rosario Rizzitano, che non giocava dal maggio 2022,) e contro una delle squadre più in forma del momento, che con 26 punti è l’unica sarda fuori dalla zona retrocessione di Serie D.

Lecita la soddisfazione di Zé Maria, che nel post gara ha sottolineato luci e ombre del derby. «È la vittoria della forza di volontà e della voglia di uscire da questa situazione: la squadra anche quando è andata sotto non ha mai mollato, e da questo spirito dobbiamo ripartire», dice l’allenatore dell’Olbia: «Anche stavolta abbiamo regalato i gol all’avversario, ma abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che aveva 10 punti più di noi, e un passo avanti si è visto anche in classifica. Domenica contro il Guidonia, però, abbiamo un’altra finale e per uscire dai playout abbiamo bisogno di tutti», aggiunge il tecnico dei bianchi, festeggiati al triplice fischio dalla curva.

La strada che porta alla conferma della categoria è lunga e piena di ostacoli e la quota salvezza, stimata intorno ai 42 punti, “obbliga” i galluresi a conquistarne almeno altri 23 in 15 giornate (tante ne mancano al termine della stagione regolare) con una media di 1,5 a partita contro il punto di media attuale.

Se però l’Olbia affronterà le prossime sfide come ha affrontato il Latte Dolce tutto sarà possibile. Fondamentale nel prosieguo della stagione potrebbe essere questa settimana, nella quale il club dovrà risolvere le difficoltà economiche-finanziarie che gli hanno impedito di pagare lo stipendio di novembre e offrire a Ragatzu le garanzie necessarie per tornare a vestire di bianco.

RIPRODUZIONE RISERVATA