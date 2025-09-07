L’Olbia s’illude ma viene raggiunta dall’Albalonga 

Albalonga 1

Olbia 1

Albalonga (3-5-2) : Munari; Terribili, Angeli, Sfanò; Casari (dal 28’ st Pasquale), Meledandri (dal 10’ st Coquin), Bensaja, Manca, Casiello; Ingretolli, Persichini. In panchina Testagrossa, Santoni, Demoleon, Alimonti, Savioli, Greco, Zamperlin. Allenatore Ferazzoli.

Olbia (3-4-1-2) : Ascioti (dal 28’ st S. Perrone); Putzu, Buschiazzo, Lucarelli; Moretti (dal 31’ st Mameli), Maspero, Staffa (dal 19’ st Lobrano), Petrone; Biancu; Ragatzu, Marrazzo (dal 12’ st Cubeddu). In panchina Saggia, Vacca, Cabrera, M. Perrone. Allenatore Favarin.

Arbitro : Riglia di Ercolano.

Reti : nel pt, 11’ Marrazzo; nella ripresa, 23’ Coquin.

Note : al 38’ pt Bensaja sbaglia un rigore per l’Albalonga. Ammoniti l’allenatore dell’Olbia Favarin per proteste, e Sfanò, Casari (A), Biancu, Buschiazzo, Lobrano e Lucarelli (O). Recupero: 2’ pt-6’ st. Spettatori 103.

Roma. Data la situazione di caos societario, una rosa incompleta e la condizione atletica non al top per la preparazione partita in ritardo, l’1-1 dell’Olbia in casa dell’Albalonga sa di bicchiere mezzo pieno.

Analizzando, però, l’evoluzione della trasferta della prima giornata di campionato, il pareggio del “Francesca Gianni” di Roma lascia alla squadra di Favarin l’amaro in bocca. Il vantaggio firmato dal non ancora maggiorenne Marrazzo, lesto a deviare in rete un cross di Petrone all’11’, e il rigore calciato alle stelle prima dell’intervallo dal capitano avversario Bensaja – un penalty per un “mani in area” di Moretti – facevano presagire ben altro risultato, e il gol annullato per fuorigioco a Persichini al quarto d’ora della ripresa rafforzava la sensazione.

Se non fosse che Ferazzoli, che aveva in panchina l’arma letale Coquin, ha deciso di usarla, e il francese non ha sbagliato, ripristinando l’equilibrio a 20’ dalla fine. Da segnalare sul fronte gallurese l’infortunio di Ascioti e l’esordio tra i pali di Santino Perrone, ma anche la grande voglia dei bianchi di provare a vincere la partita. Lo 0-5 subito in Coppa Italia dall’UniPomezia sembra un lontano ricordo e ora si può pensare al Valmontone, atteso domenica al “Nespoli”.

RIPRODUZIONE RISERVATA