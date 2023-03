L’Olbia si spegne e deraglia 

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson (17’ st Incerti); Arboleda, Dessena (25’ st La Rosa), Biancu (35’ st Boganini), Sperotto; Contini (25’ st Corti), Nanni, Ragatzu. In panchina Van der Want, Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Zanchetta, Babbi, Sueva. Allenatore Paniziutti (Occhiuzzi squalificato).

Olbia 1

Imolese 2

Imolese (4-3-1-2) : Rossi; Maddaloni (47’ st Serpe), Camilleri, De Vito (38’ st Scremin), Agyemang (1’ st Annan); Zanon, Bertaso (23’ st Fort), Faggi; Tulli; De Feo, Corner (1’ st D’Auria). In panchina Adorni, Molla, Macario, Doda. Allenatore Antonioli.

Arbitro : Emmanuele di Pisa.

Reti : nel primo tempo, 10’ Dessena; nella ripresa, 7’ Faggi, 15’ D’Auria.

Note : ammoniti Emerson, Biancu, Arboleda, Ragatzu, Nanni, Bellodi, Brignani, La Rosa (O), Faggi, Bertaso, Rossi (I). Recupero: 1’ pt, 6’ st. Spettatori 738.

Olbia. L’Olbia sbatte contro l’Imolese, che espugna il “Nespoli” in rimonta aggiudicandosi per 2-1 lo scontro diretto della 31ª giornata di Serie C. Dopo tre vittorie e due sconfitte la squadra di Roberto Occhiuzzi rimedia una brutta sconfitta dalla penultima della classe, alla vigilia dell’altra sfida salvezza in casa del San Donato Tavarnelle, in programma martedì, che Ragatzu, Emerson e Brignani salteranno per squalifica essendo stati ammoniti da diffidati contro i romagnoli. Che meritano i 3 punti del “Nespoli”.

la partita

Dopo un buon primo tempo, caratterizzato dal vantaggio siglato da Dessena dopo 10’, l’Imolese si fa vedere con Tulli e De Feo, che spediscono in Curva Mare, e Zanon, che al 32’ manda a fil di palo. I rossoblù iniziano a prendere terreno, schiacciando i bianchi nella loro metà campo e palleggiando in prossimità dell’area avversaria stile Real Madrid. Prima dell’intervallo l’Olbia rischia di nuovo sulla conclusione di Tulli e poi, in avvio di ripresa, al cospetto dei neo entrati Annan e D’Auria, che testano i riflessi di Sposito.

Il crollo

Avvisaglie del gol che gli ospiti trovano con Faggi al 7’ e D’Auria al 15’ ribaltando la gara. L’Olbia cerca la reazione ma l’unica insidia la firma Ragatzu dalla bandierina al 41’ costringendo Rossi alla smanacciata. «Sono molto arrabbiato: con un risultato con l’Imolese avremmo dato valore al trend positivo, invece alziamo la quota salvezza», commenta Occhiuzzi nel post partita. «Il lato positivo è che questo schiaffone ci riporterà con i piedi per terra ricordandoci che ci sarà da battagliare fino alla fine».

