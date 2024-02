L’Olbia si salva contro l’Entella, ma così non basta 

Olbia 1

Virtus Entella 1

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba (36’ st Scaringi), Mordini (33’ st Montebugnoli); Dessena, Schiavone, Biancu; Cavuoti (33’ st Catania), Nanni (36’ st Bianchimano), Ragatzu. In panchina Van der Want, Incerti, Mameli, Guidotti, Scapin. Allenatore Gaburro.

Virtus Entella (3-5-2) : De Lucia; Manzi, Sadiki, Bonini; Zappella, Corbari (45’ st Siatounis), Petermann, Lipani, Di Mario (7’ st Giovannini); Santini (37’ st Portanova), Tomaselli (45’ st Vianni). In panchina Paroni, Siaulys, Garattoni, Cecchini Muller, Granata, Valori, Ghio, Faggi. Allenatore Gallo.

Arbitro : Cerbasi di Arezzo.

Reti : 20’ st Corbari, 31’ Cavuoti.

Note : ammoniti Biancu, Mordini, Schiavone (O), Petermann, Santini e Corbari (VE). Recupero 0’ pt-6’ st. Spettatori 566.

Olbia. Una giocata di Cavuoti frutta all’Olbia un punto in rimonta contro la Virtus Entella. Il talento del Cagliari firma l’1-1 nl match del turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata di ritorno di Serie C giocato ieri al “Nespoli”.

Per il morale

Un risultato buono più per il morale che per la classifica della squadra di Marco Gaburro, che resta penultima a quota 21 ma che per quanto espresso contro i liguri può ben sperare nella salvezza. Gli ospiti partono forte e all’11’ chiamano in causa Rinaldi con Bonini. Replica Ragatzu al quarto d’ora sfiorando la traversa su punizione e concede il bis al 30’, servito da Biancu, salvo trovare sulla traiettoria De Lucia. L’occasione più ghiotta capita tuttavia alla Virtus quando al 36’ Corbari, innescato da Zappella, si mangia il vantaggio a Rinaldi battuto.

Nella ripresa è ancora l’Entella a partire meglio con Petermann, chiuso in angolo da Rinaldi (6’). Subito dopo il portiere dell’Olbia è costretto a smanacciare sul cross di Tomaselli. Poi il patatrac, con Mordini che nel tentativo di recuperare un pallone destinato a uscire serve a Corbari l’assist per lo 0-1 (20’). Anziché accusare il colpo, i bianchi reagiscono con decisione e al 31’ trovano il pari con Cavuoti su azione personale. L’Olbia cerca la vittoria, ma non è giornata: da oggi testa alla trasferta in casa del Pineto.

