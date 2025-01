L’Olbia si rinforza con l’esterno francese Diallo 

Olbia. Mentre Zé Maria ottiene il primo degli ultimi tre rinforzi richiesti per salvare la Serie D, Abbas Diallo, ufficializzato ieri, all’Olbia prosegue un’altra attesa: quella per lo stipendio di dicembre. Scaduto il termine del 20 gennaio, la proprietà ha assicurato che la mensilità verrà pagata entro oggi.

La speranza è che l’impegno venga mantenuto: in caso contrario più che lo sciopero dei giocatori l’Olbia rischia una penalizzazione in termini di punti, che se da un lato verrebbe scontata nel prossimo campionato, dall’altro impedirebbe al club di chiedere il ripescaggio in caso di retrocessione. Aspettando i bonifici la squadra prepara la trasferta di domenica sul campo del Real Monterotondo, uno scontro diretto da vincere per agganciare la zona salvezza, distante 3 punti. Nella sfida valida per la 5ª giornata di ritorno mancherà Andrew Marie-Sainte, che sconterà domenica la seconda di cinque giornate di squalifica, ma in difesa Zé Maria potrà contare sul nuovo acquisto Diallo.

Il mercato

In prova al Geovillage da alcune settimane, l’esterno destro francese, classe 2000, ha superato i test e le lungaggini burocratiche ed è stato finalmente tesserato. Diallo arriva dall’Usm Saran Football e dal Championnat National 3, la quinta divisione nazionale transalpina, e offrirebbe a Zé Maria la possibilità di far rifiatare all’occorrenza il capitano Christian Arboleda. Ora il tecnico brasiliano attende gli ultimi due rinforzi, un laterale sinistro e un play, francesi come Diallo e che, come Diallo, sarebbero già stati già testati in allenamento al Geovillage: con la loro firma la rosa dei bianchi potrà dirsi al completo. Attualmente l’Olbia conta 28 giocatori, ma Cristian Anelli e Riccardo Santi sono di fatto ai margini del progetto, mentre Cristian Totti, che a Olbia non si vede da metà novembre, potrebbe raggiungere l’Ostiamare appena acquistata da Daniele De Rossi, ex compagno di squadra e amico del padre Francesco.

